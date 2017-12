Navigacija vam pove, po kateri poti morate v službo v ponedeljek in kateri v torek

Navigiranje v živo

6. december 2017 ob 07:10

Frankfurt - MMC RTV SLO

Pogosto se zgodi, da se kljub navigacijski napravi v avtomobilu izgubimo. V povprečju naj bi prav na račun slepega zaupanja navigaciji na leto izgubili 29 ur na leto.

Vzrok za to sta napačna kartografija ali nepravilna uporaba navigacije. Rešitev so prometne informacije v živo, ki delujejo na podlagi številnih pridobljenih podatkov v živo. Razvijalci navigacijskih naprav pa se pri tem še niso ustavili.

Britansko podjetje MyTaxi je v nedavni raziskavi ugotovilo, da na leto porabimo več kot en dan zaradi napačnih podatkov navigacije in tavanja po napačnih ulicah in cestah. Tudi zato, ker nas navigacija slepo vodi v prometni zamašek. Starejše navigacijske naprave ne prepoznajo niti spremenjene cestne signalizacije, pogosto pa so krivi sami uporabniki, saj uporabljajo zastarele kartografije. Več kot polovica vseh vprašanih v raziskavi je priznala, da slepo zaupa navigaciji.

Razvijalci navigacijskih naprav so našli rešitev v podajanju informacij v živo. Pri TomTomu se ukvarjajo ravno s tem, koliko je prometa, kje ga je največ in kako uporabnika pripeljati do cilja najhitreje.

Podatki tudi za Slovenijo

Kako deluje njihov servis Traffic za podajanje informacij v prometu v živo in kako pomaga uporabniku, je v oddaji Avtomobilnost razložil produktni vodja pri TomTomu Frans de Roolj: "TomTom Traffic servis obvesti uporabnika o realnem stanju o prometu. Ne le na glavnih cestah in avtocesti, ampak tudi na manjših, stranskih cestah. Obvesti ga, koliko več časa bo porabil za pot. Če si dobro obveščen tako o zastojih na glavnih kot stranskih cestah, potem si lahko optimiziraš pot in privarčuješ čas. Tako lahko zaobideš prometni zastoj.“

TomTom je aplikacijo v Sloveniji ponudil na začetku leta 2016, danes pa njihovo storitev podajanja prometnih informacij v živo uporabljajo vozniki v 68 državah po vsem svetu. Z aplikacijo je tako mogoče predvidevati gostoto prometa. Za vsak dan v tednu. Za vsa mesta, tudi za Ljubljano.

"Tako je, tudi za Ljubljano. Gostoto prometa predvidevamo tako s pomočjo arhivskih podatkov kot z informacijami o prometu v živo," pravi sogovornik in dodaja, da informacije pridobivamo iz številnih virov. Od podatkov, ki jih pošiljajo naprave drugih uporabnikov, do podatkov iz pametnih telefonov in podatkov flotnih uporabnikov, tudi podatke uradnih služb.

Zbirajo različne podatke

"V naš sistem je vključenih pol milijona voznikov. S pomočjo podatkov merimo trenutno hitrost in tako izračunamo čas zastoja," podajanje informacij v živo pojasni de Roolj. Kaj pa zaščita podatkov? Sogovornik dodaja, da uporabnik ni javno razkrit. Pomembno je tudi, da ne analizirajo vožnje posameznega voznika. Vsak voznik se lahko kadar koli vključi ali izstopi iz sistema.

"Če uporabljaš našo storitev, imaš možnost, da sodeluješ pri deljenju podatkov o lokaciji, hitrosti. Prednost sodelovanja je posredovanje podatkov, ki jih zberemo, kar v končnem cilju našim uporabnikom olajša vožnjo, prihranijo čas, vožnja je manj stresna," še pravi sogovornik. Promet je namreč živa stvar in ni nujno, da bo enaka pot ob ponedeljkih enako dobra izbira kot v torek. Končni cilj, kar potrjujejo tudi rezultati testov, je privarčevanje časa.

Razen prometnih zastojev in iskanja prostih parkirnih mest pa aplikacija omogoča še marsikaj drugega: "Začeli smo s prometom, zdaj pa nadgrajujemo sistem s podatki v živo o nesrečah, delu na cesti, zaprtih cestah, obvozih. Podatke pridobivamo od tretje strani, bodisi od vladnih služb, policije, vzdrževalcev cest … Naša aplikacija opozarja tudi na stacionarne radarje v bližini, opozarja, kdaj prekoračimo dovoljeno hitrost."

Gregor Prebil