Nemčija prvič pred Norveško

Elektrifikacija

7. maj 2018 ob 07:23

München - MMC RTV SLO

V času, ko se Volkswagen in Daimler pripravljata na boj s Teslo, je Nemčija po številu prodanih električnih avtomobilov prvič prehitela do zdaj vodilno Norveško.

Po podatkih Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA) je v zadnjem četrtletju prodaja elektrificiranih vozil v Nemčiji poskočila za 70 odstotkov in dosegla števila število 17.574. To število vključuje popolnoma električne avtomobile, kot je tesla model S, ter hibridne, kot je BMW serije 2 active tourer.

Skupina Volkswagen in Daimler v odgovor na vse strožje evropske predpise glede izpustov ter po Volkswagnovem škandalu z goljufijo glede izpustov dizelskih motorjev pospešeno razvijata električna vozila.

Medtem ko kupci obračajo hrbet dizelskim modelom, proizvajalci upajo, da se bodo le-ti usmerili k električnim vozilom. V Evropi se je prodaja elektrificiranih vozil povečala za 41 odstotkov. Ob tem se je prodaja popolnoma električnih avtomobilov povečala za 35 odstotkov, prodaja priključnih hibridov pa za 47 odstotkov, obenem pa je prodaja dizlov padla za 17 odstotkov.

Nemčija, ki predstavlja največji posamezen evropski trg, je do zdaj sledila Norveški. Slednja, ki je dosegla veliko prodajo z zelo radodarnimi subvencijami, pa je tretji največji trg za Teslo po Združenih državah Amerike in Kitajski.

Vse več električnih

Teslini avtomobili so bili v Nemčiji nekoč redki, zdaj pa jih je na cestah nemških mest, kot je München, videti vedno več, vse več pa je tudi drugih električnih modelov, kot sta denimo BMW i3 in nissan leaf. Kalifornijski proizvajalec se kljub temu po prodaji uvršča šele na 31 mesto, pri čemer močno zaostaja za domačimi znamkami.

Nemški proizvajalci so tako v prednosti v Evropi, a bodo morali z rastjo trga električnih vozil dokazati kakovost svojih izdelkov tudi pred kupci v Združenih državah Amerike in na Kitajskem. Dobra popotnica za to bi lahko bile Muskove težave s proizvodnjo in kakovostjo modela 3.

Nemški analitik Juergen Pieper ob tem meni, da se Teslina zlata doba bliža koncu, saj široke množice ne bodo pripravljene zamižati na eno oko pri kakovosti izdelave, kot so bili to pripravljeni storiti navdušenci, ki so se odločali za Tesline modele.

Martin Macarol