Nissan v Evropi do leta 2025 popolnoma brez dizelskih avtomobilov

Dizel v Evropi

8. maj 2018 ob 14:34

Pariz - MMC RTV SLO

Nissan bo z uvajanjem novih modelov v Evropi postopoma ukinil različice osebnih avtomobilov z dizelskim motorjem. Dokončno se bodo poslovili do leta 2025.

Evropa ni oziroma ne bo več obljubljena dežela za dizle. To dobro vedo avtomobilski proizvajalci, ki počasi napovedujejo umik tovrstnih modelov. Tako razmišljajo tudi pri Nissanu, ki naj bi do leta 2025 ustavil prodajo modelov na plinsko olje. Na voljo ima torej sedem let za razvoj strategije za nastop na stari celini.

Jasno je, da bodo dizelske modele nadomestili z elektrificiranimi. Tako bodo pri novih generacijah modelov na voljo le bencinske, popolnoma električne ter elektrificirane različice s ciljem doseči 50-odstotni delež modelov na baterije. Nissan je med prvimi pokazal, da verjame v elektriko z modelom leaf, ki se mu bodo v prihodnje pridružili še številni drugi modeli z ničelnimi emisijami, tudi z Infinitijevo značko.

Dizelski pogon bodo ohranili pri lahkih gospodarskih vozilih, a tudi na tem področju zmanjšali njegov delež v skupni prodaji.

Takšno strategijo sprejema vse več proizvajalcev, ki se morajo prilagoditi vse strožjim predpisom Evropske unije in posameznih mestnih oblasti glede izpustov. Toda nekateri se, kljub velikemu upadu prodaje, še niso vdali. Volkswagen je denimo pred kratkim predstavil novo generacijo turbodizelskega motorja z blago hibridno tehnologijo, pri Daimlerju pa bodo že to poletje na trg poslali prve dizelske priključne hibride.

Zdaj je že jasno, da elektrika predstavlja prihodnost mobilnosti, pri čemer pa ni rečeno, da dizel predstavlja preteklost, ki jo je treba popolnoma izbrisati.

Martin Macarol