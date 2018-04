Nostalgični električar

MW Motors Luka EV

18. april 2018 ob 07:28

Praga - MMC RTV SLO

Kupe nostalgičnega videza z električnim srcem je nastal na Češkem. Z enim polnjenjem lahko prevozi 300 kilometrov.

Vsakodnevno pišemo o takšnih in drugačnih električnih avtomobilih, ki jih navadno odlikuje sodoben videz, v primeru konceptov celo na ravni kakšnega znanstveno fantastičnega filma. Toda tudi tu se najdejo kakšne izjeme, ki potrjujejo to nepisano pravilo. To potrjuje tudi češki kupe luka EV, ki z jasnim retro slogom prikliče v spomin avtomobilske klasike, zlasti legendarni karmann ghia.

Mali kupe, seveda, ni namenjen dolgim potovanjem, o čemer pričajo že njegove mere na ravni modelol B segmenta. V dolžino meri 4,05 metra, v medosju pa 2,3 metra. Da je namenjen predvsem mestni vožnji in krajšim izletom, pa postane še bolj jasno ob podatku o dosegu, ki nam pove, da lahko z enim polnjenjem prevozi približno 300 kilometrov. Opremljen je s štirimi elektromotorji, ki skupaj razvijejo 66 kilovatov (90 KM) ter baterijo z zmogljivostjo 21,9 kilovatnih ur. Za ohranjanje dosega sta namenoma omejena tako pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro, ki znaša 9,6 sekunde, kot končna hitrost 146 kilometrov na uro.

Med večja presenečenja pri tem avtomobilu sodi masa, ki znaša le 816 kilogramov, kar so njegovi snovalci dosegli z obsežno uporabo lahkih materialov, kot so aluminij za okvir in steklena vlakna za karoserijo. Njegova “lahkotnost” pa ne prinaša odpovedovanj. Kabina namreč ponuja vse, kar se spodobi za sodoben avtomobil, med drugim tudi multimedijsko napravo z zaslonom na dotik.

Električni luka je še v razvojni fazi, a naj bi bil kmalu pripravljen na prodajo. Ko bo pripravljen za na cesto, bo treba zanj odšteti okoli 30 tisoč evrov.

Martin Macarol