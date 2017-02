Nova fiesta ST s trivaljnikom in sistemom za izklop valja

Nova generacija športne fieste

25. februar 2017 ob 07:45

Köln - MMC RTV SLO

Novo ford fiesto ST poganja turbobencinski trivaljnik, ki razvije 147 kilovatov oziroma okroglih 200 konjev. Nov 1,5-litrski stroj je kot prvi na svetu opremljen s tehnologijo izklopa valja, za dober zvok pa skrbi aktivni izpušni ventil.

Nova najbolj športna fiesta, ki bo na voljo s tremi ali petimi vrati, se predstavlja z agresivno podobo, na kateri izstopajo velika odprtina za dovod hladnega zraka na sprednjem odbijaču in atraktivna 18-palčna platišča iz lahke litine. Poleg tega pri Fordu zanjo obljubljajo izdatne možnosti za personalizacijo zunanjosti in potniškega prostora, ki ga med drugim krasijo Recarova športna sedeža in športen volanski obroč z ravno prisekanim spodnjim delom.

Pod sprednjim pokrovom popoprane malčice je 1,5-litrski trivaljni motor Ecoboost, ki s pomočjo tubopuhala razvije kar 147 kilovatov (200 KM) in 290 Nm navora, kar zadostuje za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v zgolj 6,7 sekunde.

Dela tudi samo z dvema

A pri Fordu niso mislili le na zmogljivosti in so trivaljnik kot prvi na svetu opremili s sistemom za izklop valja. Ta ob manjših obremenitvah izklopi tretji valj in s tem omogoča zmanjšanje porabe goriva in izpustov. Sistem za izklop in vklop valja potrebuje le 14 milisekund, kar je 20-krat hitreje od človeškega pomežika. Da bo mali športnik lahko postregel tudi s prepričljivo zvočno kuliso, pa so mu namenili tudi elektronski sistem za izboljšanje izboljšanjem zvoka in aktivni izpušni ventil.

Omeniti velja še možnost izbire načinov vožnje normal, sport in track, ki s prilagajanjem delovanja motorja, krmiljenja in sistema za nadzor stabilnosti omogočajo različna vozna doživetja glede na pogoje in razpoloženje voznika.

Seveda bo dobro poskrbljeno tudi za zabavo in povezljivost, in sicer s Fordovim sistemom Sync3, ki podpira programa Apple CarPlay in Adroid Auto in omogoča upravljanje prek 20,3-centimetrskega (8-palčnega) zaslona na dotik, na voljo pa bo tudi odličen zvočni sistem B&O Play, ki je nastal v sodelovanju s podjetjem Harman.

Športna fiesta bo v prodajne salone prispela na začetku prihodnjega leta.

Martin Macarol