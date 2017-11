Novi razred A po vzoru razredov E in S

Mercedes-benz razreda A

25. november 2017 ob 07:59

Stuttgart - MMC RTV SLO

Mercedes bo prihodnje leto predstavil četrto generacijo razreda A, že zdaj pa je razkril njegovo notranjost. Pri snovanju so se oblikovalci in inženirji zgledovali po razredih E in S ter poskrbeli za večjo prostornost in boljšo preglednost.

Pogled takoj ujameta zaslona na vrhu armaturne plošče, pri čemer ima levi vlogo instrumentne plošče, desni pa skrbi za prikaz podatkov multimedijske naprave. Osnovni modeli bodo imeli serijsko vgrajena 17,8-centimetrska (7-palčna) zaslona, pri čemer bo mogoče izbrati dva 26-centimetrska (10,25-palčna) ali pa kombinacijo 17,8-cenitmerksega in 26-centimerskega.

Upravljanju so namenjeni na dotik občutljiva površina na sredinski konzoli ter na dotik občutljivi gumbi na volanskem obroču. Na levem in desnem kraku volanskega obroča namreč najdemo dve majhni, na dotik občutljivi povrišini, pri čemer je leva namenjena upravljanju levega zaslona, desna pa desnega. Privlačen trikraki volanski obroč je pri različici AMG line enak kot pri prenovljeni limuzini razreda S.

Igra barv in svetlobe

Veliko pozornosti so namenili ambientalni osvetlitvi. Osvetljeni so armaturna plošča ter celo okrogle prezračevalne reže in to lahko kar v 64 barvah. Kabina je bolj pregledna in prostornejša kot pri aktualnem modelu. Potnikom v drugi vrsti so namenili dodatnih 0,8 centimetra za glave ter 3,5 centimetra za komolce potnikov spredaj oziroma 3,6 za tiste zadaj. Poleg sedežev z integriranim vzglavnikom bodo na voljo tudi sedeži v osnovni ali komfortni izvedbi z običajnimi vzglavniki.

V primerjavi s sedanjim modelom je zrasel tudi prtljažnik, ki bo ponujal dodatnih 29 litrov prostora oziroma 370 litrov v osnovni postavitvi. Novi model je ohranil silhueto predhodnika, pri čemer je pridobil nekaj centimetrov v dolžino.

Martin Macarol