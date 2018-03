Novi touareg z izpiljeno podobo in kopico novih tehnologij

24. marec 2018 ob 08:11

Peking - MMC RTV SLO

Volkswagen je v Pekingu razkril tretjo generacijo touarega. Ta se predstavlja s prenovljeno podobo ter kopico novih tehnologij. Sprva bo na voljo z enim bencinskim in dvema dizelskima motorjema, ki jim bosta sledila mogočni V8 TDI ter priključni hibrid.

Novi touareg je zasnovan na platformi MLB evo, na kateri med drugim slonijo tudi audi Q7, bentley bentayga, lamborghini urus in porsche cayenne. Ohranil je silhueto prehodnika, a dobil malce bolj ostre linije. Ob tem se je potegnil za 77 milimetrov v dolžino (4.878 mm) ter za 44 milimetrov v širino (1.984 mm), obenem pa je za sedem milimetrov nižji od predhodnega modela (1.702 mm). Impozantno zunanjost označujejo značilna maska s poudarjenimi vodoravnimi linijami ter kolesa, ki lahko merijo od 18 do 21 palcev.

Notranjost je povsem v znamenju zaslonov. Na armaturni plošči poleg 30,5-centimetrskega (12-palčnega), ki zamenjuje klasične merilnike, najdemo še 38-centimetrski (15-palčni), na dotik občutljiv zaslon na sredinski konzoli. Na dotik občutljiva površina zamenjuje večino klasičnih stikal. Le-ta so namenjena le še zagonu in zaustavitvi motorja, upravljanju glasnosti multimedijske naprave ter izbiri voznih načinov. Nov multimedijski sistem vključuje štiri priključke USB, brezžično dostopno točko za povezavo s spletom, s spletom povezano navigacijsko napravo s 3D zemljevidi ter audio sistem Dynaudio s 14 zvočniki.

Potniški prostor bo omogočal personalizacijo s širokim naborom materialov in okrasnih elementov, vključno z ambientalno osvetlitvijo s 30 barvnimi odtenki. Merski prirastek prinaša tudi večji prtljažnik, ki po novem v osnovni postavitvi namesto 697 meri kar 810 litrov.

Najnovejši volkswagen bo prinesel, seveda, tudi najnovejše tehnološke priboljške, med drugim sistem za polsamodejno vožnjo v zastojih do hitrosti 60 km/h, sistem za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev, projekcijski zaslon (head-up), sistem za nočni vid Nightvision ter visoko zmogljive matrične LED žaromete.

Vsi modeli bodo serijsko opremljeni s štirikolesnim pogonom 4motion s sredinsko zaporo diferenciala ter možnostjo izbire med petimi voznimi načini.

Kasneje tudi priključni hibrid

Ob začetku prodaje bodo zanj na voljo trilitrski bencinski V6 TSI motor z 250 kilovati (340 KM) ter trilitrski dizelski V6 TDI v različicah s 170 in 210 kilovati (231 in 286 KM). Vsi so povezani s samodejnim osemstopenjskim menjalnikom proizvajalca ZF. Vsi modeli bodo serijsko opremljeni tudi s štirikolesnim pogonom 4motion s sredinsko zaporo diferenciala ter možnostjo izbire med petimi voznimi načini. Kasneje bosta motorno ponudbo dopolnila še štirilitrski dizelski V8 TDI z nekaj več kot 400 “konji” ter priključni hibrid, ki bo proti koncu prihodnjega leta najprej na voljo na Kitajskem.

Prodaja bo stekla to poletje. V Nemčiji bo treba oza snovni model odšteti najmanj 54.700 evrov.

Martin Macarol