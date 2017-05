Ob Vrbskem jezeru novi, najmanjši GTI

Koncept športnega malčka

21. maj 2017 ob 17:18

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Volkswagen bo ob 41. obletnici golfa GTI na srečanju ljubiteljev te znamke, ki bo letos ob Vrbskem jezeru potekalo od 21. do 24. maja, predstavil športno različico malčka up!. Le-ta je majhen, lahek in hiter, s čimer si zasluži slavno oznako GTI.

Oznaka GTI je z golfom v 4 desetletjih dobesedno zaslovela. Spremljala je vse generacije tega modela, in čeprav je s tretjo in četrto generacijo izgubila nekaj značaja, se je najnovejšimi modeli vrnila v velikem slogu. Zdaj jo je Volkswagen namenil tudi malčku up!, ki se bo ob Vrbskem jezeru predstavil kot koncept in bo prispel v prodajne salone na začetku prihodnjega leta.

Odlikujejo ga značilni estetski elementi, ki jih poznamo že od prvega golfa GTI iz leta 1976, med drugim tudi športni sedeži s karirastim vzorcem.

S turbobencinarjem v 8,8 sekunde do stotice

Glavne lastnosti modelov GTI so zmogljiv motor, majhna masa, odlična vodljivost in poudarjen užitek v vožnji, kar upu zagotavljata turbobencinski TSI s 85 kilovati (115 KM) ter masa, ki znaša le 997 kilogramov. Ta kombinacija zagotavlja pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 8,8 sekunde ter končno hitrost 197 kilometrov na uro.

Zunanjost najmanjšega GTI-ja bodo označevale rdeča, bela, temno siva, črna ali čisto nova modra karoserijska barva costa azul v kombinaciji z značilno redečo črto na maski, črtami na bokih ter ogledali v bleščeče črni barvi. Športni videz zaokrožujejo 17-palčna platišča iz lahke litine, za 15 milimetrov nižje podvozje, poudarjeni pragovi ter velik strešni spojler, ki prispeva tudi k boljši stabilnosti.

V notranjosti bomo poleg omenjenih sedežev s karirastim vzorcem našli tudi v usnje odet športen volan in prestavno ročico GTI.

Martin Macarol