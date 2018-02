Od 1. aprila obvezen nov sistem v vseh novih avtomobilih

Letošnje leto v promet prinaša kar precej novosti, med katerimi je tudi obvezna vgradnja sistema e-klic oziroma eCall, kot ga poznamo s tujko, ki bo moral biti od 1. aprila vgrajen v vse nove avtomobile, ki jih bodo prodali pri nas in v državah Evropske unije.

Zasnova sistema e-klic ima že precej dolgo brado, saj so njegovo zamisel prvič predstavili že leta 1999 na predstavitvi evropskega projekta Galileo, globalnega navigacijskega satelitskega sistema, s katerim bi se Evropska unija rada znebila odvisnosti od ameriškega sistema GPS. Leta 2001 so projekt predstavili kot "evropski klicni sistem", a so najprej leta 2007, potem pa še leta 2011 njegovo uvedbo prestavili v prihodnost. Poleti 2013 je prišlo do odločitve, da bodo sistem uvedli s 1. oktobrom 2015 (konec tega leta je sistem kot v eni prvih držav začel delovati tudi v Sloveniji), 1. aprila letos pa bo, če ne gre za prvoaprilsko šalo, očitno tudi zares zaživel.

Kaj je e-klic?

In kaj pravzaprav je e-klic? V bistvu gre za to, da avtomobil v primeru nesreče na klicni center 112 samodejno pošlje podatke o nesreči in kje se je ta zgodila. V klicnem centru se poleg lokacije na zemljevidu oziroma koordinat nesreče izpiše tudi številka šasije v nesreči udeleženega avtomobila, zato se reševalci lahko vsaj do določene mere že vnaprej pripravijo na ukrepanje. Operater potem v skladu s podatki o nesreči obvesti vse službe, ki so potrebne na intervenciji: reševalce, policiste, gasilce, upravljavca ceste in skrbnika za prometne informacije, o nesreči pa prek obvestilnih tabel obvesti tudi voznike, če je to seveda mogoče.

Sistem načeloma deluje tako, da s pomočjo tipal zazna trk in ga analizira, potem pa v primeru, ko zazna resne posledice, samodejno brezžično pošlje obvestilo o prometni nezgodi na telefonsko številko 112. V klic so vključeni tudi podatki o morebitni sprožitvi zračnih vreč, podatki z avtomobilskih tipal in podatki o lokaciji na podlagi koordinat iz sistema Galileo. Pomembno je tudi, da se pri klicu uporablja sistem E112, ki od operaterjev mobilne telefonije zahteva, da klicnemu centru posredujejo tudi podatke o lokaciji iz njihovega sistema.

Možnosti za nadgradnjo

Če bo s 1. aprilom začel delovati, bo sistem na začetku reševalcem pošiljal predvsem podatke o lokaciji nesreče, a v prihodnje bi lahko bilo drugače, saj ga bodo z razvojem mobilne telefonije lahko nadgrajevali. Med drugim bo reševalcem lahko poslal tudi videozapis zadnjih trenutkov vožnje pred nesrečo, s pomočjo katerega se bodo lahko še bolj ustrezno pripravili na reševanje, pozneje pa bo preiskovalcem pomagal pri raziskovanju vzrokov nesreč. Pri tem se sicer postavlja vprašanje varstva podatkov, a bodo ustrezne ustanove gotovo poskrbele za to, da zadeva ne bo sporna.

Sistem e-klic bo torej kmalu postal obvezen v novih avtomobilih. Kaj pa starejši avtomobili, ki so bili kupljeni pred uvedbo sistema. Proizvajalci sistemov za naknadno vgradnjo že razvijajo sisteme, ki delujejo na osnovi povezave z našimi prenosnimi telefoni, ki jih imamo tako ali tako vedno pri sebi, a bo do njihove dejanske ponudbe verjetno minilo še nekaj časa.

Za zdaj pa bo e-klic omejen zgolj na nove avtomobile. Avtomobili nekaterih proizvajalcev, kot so BMW, Ford, Opel, Peugeot, Citroën Volvo, Volkswagen in še nekateri, so že danes opremljeni s sistemi za neposredno povezavo z njihovimi klicnimi centri, v katere so vključeni tudi vmesniki za samodejni klic v primeru prometne nesreče. Te običajno sprejmejo operaterji avtomobilskih znamk in jih posredujejo službam za reševanje, pri čemer ne gre za pravi e-klic. Ko bo sistem deloval, se bodo namreč sistemi v avtomobilih neposredno in brez vsakršnega posrednika povezal s klicnim centrom reševalcev, ki se bodo zato lahko odzvali zelo hitro in se usmerili točno na kraj nesreče. Če so statistiki pravilno izračunali, bi lahko v Evropi tako vsako leto rešili življenja vsaj 2.500 več udeležencev prometnih nesreč.

