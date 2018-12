Oplova elektrifikacija: Od besed k dejanjem

Do leta 2024 vsi modeli tudi elektrificirani

17. december 2018 ob 08:27

Rüsselsheim - MMC RTV SLO

Opel stavi na elektriko in napoveduje elektrificirane različice modelov corsa, mokka x in in vivaro. Do leta 2024 bodo elektrificirani že vsi njegovi modeli.

Srednjeročni strateški načrt proizvajalca iz Rüsselsheima, ki sodi pod okrilje francoske skupine PSA, predvideva popolno elektrifikacijo modelne palete do leta 2024, kar pomeni, da bo vsak model na voljo tudi v elektrificirani različici.

V prihodnjih dveh letih bodo predstavili štiri elektrificirane modele, kar pomeni, da bodo opremljeni s popolnoma električnim ali hibridnim pogonskim sklopom.

Med prvimi bosta prišla na trg električna izvedba corse ter priključno hibridni grandland X, ki ju bo mogoče naročiti od sredine prihodnjega leta. Električna corsa bo zasnovana na novi generacija tega modela, ki pričakujemo na prihodnjem ženevskem avtomobilskem salonu (marca 2019), proizvajali pa ga bodo v španski Zaragozi, kjer nastaja tudi citroën C3. Na drugi strani si bo grandland X imel podobne tehnične lastnosti kot citroën C5 aircross in peugeot 3008 hybrid, saj bo nastal na isti tehnični osnovi.

Leta 2020 bo prišel čas za električno mokko X ter električni vivaro. Mali športni terenec bo prišel vzporedno z drugo generacijo tega modela, o katerem še ne poznamo podrobnosti, toda si bo skoraj gotovo delil tehniko z modeli skupine PSA. Istega leta bo prišla tudi različica z ničelnimi emisijami dostavnika vivaro.

Prihodnje leto bo Opel slavil 120. obletnico obstoja, kar bo obeležil s posebnimi različicami “120 let”, ki jih bodo odlikovali estetski dodatki, bogata oprema in ugodna cena.

Martin Macarol