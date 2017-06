Opel ampera-e za papeža

Prva država brez izpustov CO2

5. junij 2017 ob 08:46

Vatikan - MMC RTV SLO

Vatikan želi s pomočjo električnih avtomobilov postati prva država na svetu brez izpustov ogljikovega dioksida. To želi doseči do leta 2020.

Nemški Opel je papežu Frančišku podaril nov kompaktni električni model ampera-e, ki bo prispeval k temu, da bo Vatikan do leta postal prva “brezogljična” država oziroma brez izpustov, ki ustvarjajo učinek tople grede ter s tem prispevajo h globalnemu segrevanju.

Avtomobil je papežu ob konferenci “Laudato Sì": Trajnostni razvoj komunikacij in inovacij slavnostno izročil prvi mož nemškega avtomobilskega proizvajalca, Karl-Thomas Neumann in ob tem povedal: “Ponosni smo, da lahko prispevamo k doseganju ambicioznih ciljev, ki si jih je postavil Vatikan. Nova ampera bo omogočila električno mobilnost za vsakodnevne potrebe brez kakršnihkoli kompromisov.”

Brez ispustov CO 2 do leta 2020

Vatikan želi v sodelovanju z Oplom ter energetsko družbo Enel uporabljati izključno obnovljive vire energije ter električno mobilnost v okviru projekta trajnostne mobilnosti znotraj obzidja svetega sedeža. Predaja ampere-e je prvi korak v smeri Vatikana brez izpustov CO2 do leta 2020.

Spomnimo, ampera-e je za razliko od predhodnega modela, ki je bil opremljen z bencinskim motorjem za podaljševanje dosega, popolnoma električna kombilimuzina, ki premika meje uporabnosti električnega avtomobila. Opremljena je namreč z baterijo z zmogljivostjo 60 kilovatnih ur, ki po novem evropskem meritvenem ciklu NEDC zagotavlja kar 520 kilometrov dosega, pri čemer lahko z v realnih razmerah z enim polnjenjem dokazano prevozi od 300 do 380 kilometrov.

Ampera-e pa ni papežev edini električni avtomobil. Pred tremi meseci je namreč v dar prejel tudi nissan leaf, ki lahko z enim polnjenjem prevozi okoli 250 kilometrov.

Martin Macarol