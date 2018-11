Osmo poglavlje avtomobilske legende

Porsche 911

30. november 2018 ob 08:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ena od glavnih zvezd letošnjega avtomobilskega salona v Los Angelesu je nedvomno novi porsche 911. Ta se predstavlja z evolucijo poznane oblike in najsodobnejšo tehniko.

Ustvarjanje novega porscheja 911 gotovo ni lahka naloga, saj gre za model, ki je s številnimi različicami lahko namenjen vsakdanji uporabi ali pa doseganju hitrega kroga na Nürburgringu. Poleg tega je do zdaj v 55 letih na svet prišlo le sedem generacij in vse so ohranile rdečo nit prvega modela. Kot kaže bo to uspelo tudi osmi generaciji z notranjo oznako 992, ki je z določenimi posodobitvami in pravo mero retro detajlov v veliki meri ohranila kultno obliko svojih predhodnikov. Novi model ima v primerjavi s predhodnikom nekoliko širše blatnike, ki so po novem enako široki, ne glede na različico.

Nemci so najprej predstvili izvedbi carrera S in carrera 4S. Obe poganja trilitrski turbobencinski bokserski šestvaljnik, ki razvije 331 kilovatov (450 KM) oziroma 21 kilovatov (30 KM) več, kot model prejšnje generacije. To dvokolesno gnani izvedbi carrera omogoča pospešek do stotice v 3,7 sekunde, medtem ko je štirikolesno gnana 4S še za desetinsko hitrejša. S paketom sport chrono se oba modela do stotice izstrelita še za dve desetinki sekunde hitreje. Model carrera S doseže končno hitrost 308 kilometrov na uro, carrera 4S pa 306 kilometrov na uro. Oba sta serijsko opremljena s sedemstopenjskim ročnim menjalnikom, pri čemer bo na izbiro tudi nov osemstopenjski dvosklopčni menjalnik podjetja ZF. Kupci pa si bodo lahko za doplačilo omislili tudi štirikolesno krmiljenje.

Nova serijska oprema

V serijski opremi bomo našli način za mokro cesto wet mode. Le-ta s pomočjo tipal zazna količino vode na cesti, prilagaja delovanje podvozja in zavornega sistema ter opozarja voznika. Serijsko sta vgrajena tudi sistem za zaznavanje nevarnosti naleta z opozarjanjem in samodejnim zaviranjem v sili ter prilagodljiv tempomat s funkcijo stop & go. Me doplačili je prvič med drugim na voljo sistem nočnega vida, ki deluje s pomočjo toplotne kamere.

Armaturna plošča je oblikovana v slogu najnovejših hišnih modelov. Na sredini instrumentne plošče najdemo klasičen analogen merilnik vrtljajev, medtem ko so ostali podatki prikazani na zaslonih. Sredinska konzola gosti 27,7-centimetrski (10,9-palčni) zaslon na dotik, tu pa so tudi stilsko oblikovani gumbi in stikala.

V Nemčiji je 911 carrera S na voljo od 120.125 evrov, za različico 4S pa je treba odšteti 127.929 evrov.

Martin Macarol