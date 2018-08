Peugeot in Toyota še vedno stavita na limuzine

Avtomobilski razred v zatonu

21. avgust 2018 ob 07:27

Pariz/Toyota - MMC RTV SLO

Peugeot in Toyota v Evropi še vedno verjameta in vlagata v razred limuzin srednjega razreda. Zato pripravljata dva nova modela, s katerima želita prepričati kupce, ki se vse bolj množično odločajo za športne terence.

V Evropi številke trenutno niso ravno na strani srednje velikih limuzin, saj naj bi po podatkih LMC Automotive prodaja le-teh s 540 tisoč registriranih primerkov iz leta 2017 do leta 2021 padla na le 400 tisoč primerkov na leto. Za boljšo predstavo velja povedati, da so modeli, kot so ford mondeo, opel vectra, renault laguna in volkswagen sredi 90. let prejšnjega stoletja beležili kar 20 odstotkov vseh prodanih avtomobilov v Evropi. V prvih petih mesecih letošnjega leta, pa je po podatkih JATO Dynamics ta razred predstavljal pičlih 3,2 odstotka skupne prodaje na stari celini, s čimer se je uvrstil šele na deveto mesto.

Do maja je bil s 74.791 prodanimi primerki na prvem mestu volkswagen passat, za katerega se je odločilo še enkrat več kupcev kot za drugo uvrščeno škodo superb. Na tretje mesto se je z 49-odstotno rastjo prodaje uvrstila opel insignia, medtem ko je z 22.486 primerki prodaja tretje uvrščenega ford mondea padla za 15 odstotkov. Na četrto mesto se je z 10.066 prodanimi primerki uvrstil volkswagen arteon.

Z novim 508 in camry

Peugeot v tem razredu stavi na novo generacijo modela 508, ki bo na voljo od septembra in se predstavlja z bolj dinamično obliko v slogu kupejevskih kombilimuzin. Nad tem razredom pa ni še obupala niti Toyota. Limuzinskega in karavanskega avensisa bo namreč nadomestila s hibridno različico modela camry, ki bo prišel iz Japonske. Z njim bodo ciljali predvsem na podjetja, ki želijo avtomobile z manjšimi emisijami ogljikovega diokosida.

Zanimivo bo videti, ali jima bo uspelo, saj se vse več kupcev odloča za športne terence. To je v zadnjem času občutil tudi Renault. Prodaja njegovega razmeroma novega modela talisman je namreč letos do maja padla kar za 45 odstotkov.

