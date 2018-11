Platišča, kot jih še niste videli

Platišče HRE3D+

18. november 2018 ob 17:20

Vista - MMC RTV SLO

Kalifornijski proizvajalec platišč HRE je v sodelovanju s podjetjem GE Additive predstavil prvo platišče iz titana, izdelano s tehniko tridimenzionalnega tiskanja.

Prototipno platišče z oznako HRE3D+ kaže ogromen potencial tehnike tridimenzionalnega tiskanja, ki omogoča ustvarjanje kompleksnih oblik ob uporabi naprednih materialov, kot je titan.

Tehnika tridimenzionalnega tiskanja je zelo primerna za izdelavo platišč, zlasti zaradi učinkovitosti postopka. Pri izdelavi klasičnega platišča iz lahke litine namreč s struženjem osnovnega kosa aluminijaste litine gre kar 80 odstotkov materiala v odpad in recikliranje, medtem ko pri 3D-tiskanju ostanek, ki ga nato reciklirajo, znaša le pet odstotkov.

Poleg tega je titan kot naročen za izdelavo platišč, saj ima veliko večjo specifično trdnost in je lahek ter odporen proti koroziji, zaradi česar platišč ni treba barvati ali kako drugače zaščititi. Tehnika 3D-tiskanja omogoča tudi ustvarjanje oblik, ki jih orodja in postopek za izdelavo klasičnih platišč ne dovoljujejo.

Iz petih delov

Platišče HRE3D+ je sestavljeno iz petih posameznih delov, ki so nato združeni z osrednjim delom in pritrjeni na zunanji obroč iz ogljikovih vlaken. Končni izdelek je izjemno privlačen in popolnoma drugačen od običajnih platišč, ki smo jih bili vajeni do zdaj.

Direktor podjetja HRE, Alan Peltier, je ob tem povedal, da gre za zelo pomemben projekt, ki kaže prihodnost oblikovanja platišč. Dodal je, da je sodelovanje s podjetjem GE Additive omogočilo delo z najnovejšimi tehnologijami na področju aditivne proizvodnje in odlično ekipo inženirjev ter premikanje mej mogočega pri oblikovanju platišč.

Martin Macarol