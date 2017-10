Po dizelskem škandalu tudi prepir med Volkswagnom in Škodo

Hišno rivalstvo

9. oktober 2017 ob 07:30

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Volkswagnovo vodstvo in sindikati zahtevajo selitev dela Škodine proizvodnje v Nemčijo ter več denarja od češke znamke za skupno tehnologijo.

Medtem ko se pri Volkswagnu zaradi dizelskega škandala trudijo zmanjševati stroške in žrtvovati čim manj delovnih mest, Škoda povečuje svoj dobiček. To povečuje tudi nezadovoljstvo pri Nemcih, ki menijo, da imajo Čehi zahvaljujoč nemški tehnologiji in cenejši delovni sili nepošteno prednost.

Nekoč nepomembna znamka je v 26 letih pod Volkswagnovim lastništvom vzcvetela ter se razvila v uspešnega proizvajalca, ki zanesljivo jemlje del pogače bolj uveljavljenim znamkam, kot je Volkswagen, pri čemer je lani dosegla večji dobiček kot Audi.

Na drugi strani se Volkswagen spopada s potrebo po zmanjševanju delovnih mest zaradi prevelikih zmogljivosti nemških tovarn. Ob tem močni domači sindikati vidijo Škodin uspeh kot potencialno grožnjo in obenem kot možnost za rešitev.

Od Škode zahtevajo več

Kot je za Reuters povedal vir blizu Volkswagnovega nadzornega odbora, Volkswagnovi predstavniki delavcev zahtevajo selitev dela Škodine proizvodnje v njihove neizkoriščene tovarne. S tem želijo zmanjšati vpliv zmanjšanega povpraševanja po passatu in ne več rosno mladem golfu, ki bi sicer lahko privedlo do dodatnih odpuščanj. Poleg tega menijo, da bi morala Škoda plačevati večje licenčnine za uporabo Volkswagnove platforme. Na platformi MQB so namreč zasnovani številni modeli, tudi Audijevi in Seatovi.

Na to novico se je odzval tudi češki premier, Bahuslav Sobotka in dejal, da se bo za pojasnila v zvezi s to zadevo sestal s Škodinim vodstvom.

Škodin glavni sindikat je ob tem posvaril, da bi selitev proizvodnje lahko ogrozila dva tisoč delovnih mest, česar pa pri Volkswagnu niso želeli komentirati.

Martin Macarol