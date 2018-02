Popolnoma nov in še bolj dinamičen BMW X4

BMW X4

16. februar 2018 ob 07:35

München - MMC RTV SLO

BMW X4 je dobil naslednika. S tem BMW-jev srednje velik športnoterenski kupe stopa v korak z novim X3, iz katerega izhaja. V primerjavi s predhodnikom ga odlikuje še bolj dinamičen videz.

BMW je leta 2014 predstavil prvo generacijo modela takratnega X3. Ker je bil slednji takrat že nekaj let na trgu, zdaj pa je v ponudbi že novi model, so Bavarci tokrat pohiteli s predstavitvijo druge generacije X4. Kot njegov predhodnik je tudi novinec prevzel tehnično zasnovo od X3, a ima precej bolj dinamičen značaj. Sprednji del označujejo poznane poteze, medtem ko so zadek opazno predrugačili. Strešna linija je še bolj padajoča, zadnje luči pa precej bolj zašiljene.

Novi kupejevski X je tudi večji od predhodnika. V dolžino je pridobil 81 milimetrov, s čimer meri 4,75 metra, njegova medosna razdalja z dodatnimi 54 milimetri meri 2,86 metra, v širino z dodatnimi 37 milimetri meri 1,92 metra, ob tem pa je za tri milimetre nižji, kar pomeni, da seže 1,62 metra v višino. Piko na i dinamičnega videza predstavljajo zanimiva kolesa, ki lahko merijo od 18 do 21 palcev.

V motorni paleti bomo našli tri bencinske in štiri dizelske različice. Vstopni bencinski model xdrive20i poganja dvolitrski štirivaljnik s 135 kilovati (184 KM), nadenj se uvršča model xdrive30i s štirivaljnikom, ki zmore 185 kilovatov (252 KM), vrh bencinske ponudbe pa predstavlja M40i s šestvaljnim strojem, ki razvije 265 kilovatov (360 KM). Dizelske barve branita modela xdrive20d in xdrive25d, pri čemer prvi iz dvolitrskega štirivaljnika iztisne 140 kilovatov (190 KM), drugi pa 170 kilovatov (231 KM) in modela xdrive30d, čigar šestvaljnik zmore 195 kilovatov (265 KM) ter M40d, ki postreže z 240 kilovati (326 KM).

Posebni paketi opreme

Tako kot tehnična zasnova je tudi oblika armaturne plošče povzeta po modelu X3, od katerega pa se bo razlikovala zahvaljujoč posebnim paketom opreme xline, M sport X in M sport. Razlike se seveda kažejo v prostornosti kabine, kjer X4 zaradi kupejevske strešne linije ponuja nekaj manj prostora v drugi vrsti ter v prtljažniku, ki meri od 525 do 1.430 litrov.

Za novi X4 bodo seveda na voljo vsi najnovejši hišni asistenčni sistemi, od prilagodljivega tempomata s popolnim zaustavljanjem in ponovnim speljevanjem do sistema za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu. V živo ga bomo lahko videli že 6. marca na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Martin Macarol