Porsche nad preprodajalce svojih najekskluzivnejših modelov

Uravnavanje trga rabljenih porschejev

3. junij 2017 ob 07:49

Stuttgart - MMC RTV SLO

Trg posebnih in zelo zaželenih rabljenih porschejev z oznako GT je podivjal. Ti modeli namreč lahko dosegajo večkratnik svoje nakupne cene. A to Porscheju ni po godu, saj želi, da bi njihove avtomobile dobili tisti, ki se bodo z njimi dejansko vozili.

Šef Porschejevega oddelka GT, Andreas Preuninger, je v intervjuju za Car and Driver jasno povedal, da ga moti, da veliko njihovih avtomobilov pristane v rokah preprodajalcev, ki želijo z njimi le ustvariti dobiček. Meni, da je treba avtomobile voziti, saj so predobri, da bi se na njih nabiral prah. Niso ustvarjeni, da bi ljudje z njimi služili, in omejenih serij ne izdelujejo, da bi povečevali njihovo vrednost.

Obregnil se je celo ob "zbiratelje" modela 911 R, ki jih je vznejevoljilo dejstvo, da se je Porsche pri novem 911 GT3 odločil ponuditi tudi različico z ročnim menjalnikom, zaradi česar bi lahko padla vrednost njihovih avtomobilov. Meni, da če obstaja povpraševanje po modelu z ročnim menjalnikom, potem je prav, da ga kupcem, ki si ga želijo, tudi ponudijo.

Ob tem je jasno, da bodo ljudje vedno kupovali redke avtomobile in jih prodajali z dobičkom. To ni prepovedano in s tem ni nič narobe. Toda pri Porscheju menijo, da preprodaje slabo vplivajo na podobo znamke ter obenem slabo vplivajo na trg.

Na vprašanje, kako želijo to preprečiti, je Preuninger odgovoril, da proizvedejo razmeroma majhno število avtomobilov ter da večinoma poznajo svoje stranke. Dodal je, da podrobno spremljajo, kdo avtomobile preprodaja, in takšnim avtomobila preprosto ne bodo več prodali.

Zanimivo bo videti, ali bodo s tem dejansko naredili konec dobičkonosnim preprodajam ter ali bodo "stopili na prste" tudi svojim prodajalcem, ki za ekskluzivne modele prav tako zahtevajo vrtoglave zneske.

Martin Macarol