Postanite naš testni voznik v bitki pogonskih motorjev

Bencin, dizel ali hibrid?

9. marec 2018 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tokrat vas gledalci in bralci Avtomobilnosti vabimo, da sodelujete v razbijanju mitov. Med vsemi prijavljenimi bomo izbrali tri, ki boste tri tedne sodelovali v bitki pogonskih energentov oziroma motorjev. Preizkušali boste lahko enak model Toyotinega avtomobila s tremi različnimi motorizacijami, dizelsko, bencinsko in hibridno.

Zakaj smo se na Avtomobilnosti odločili za tak preizkus in zakaj prav z vami, bralci Avtomobilosti na MMC -ju in gledalci Avtomobilnosti? Zato, ker je avtomobilski salon v Ženevi jasno pokazal, da je pred nami obdobje, ko bomo ob nakupu novega avtomobila v prodajnem salonu naleteli na enak model avtomobila, ki pa bo na voljo v več različicah, lahko celo na plin, dizel, elektriko, elektriko in bencin, morda celo na vodik čez nekaj časa.

Hibridom kaže najbolje

Če smo do zdaj v večini primerov izbirali med dizlom in bencinom, pa je avtomobilski salon v Ženevi razkril, da je prav hibridni sistem tisti, ki omogoča doseganje nizkih emisij CO2. Po oceni neodvisnih strokovnjakov naj bi bila prav Toyota z več kot dvema desetletjema izkušenj z razvojem hibridov, tisti proizvajalec, ki bo dosegel v EU-ju postavljene emisijske norme. Te velevajo, da morajo avtomobilski proizvajalci do leta 2021 povprečne izpuste celotne flote modelov omejiti na 95 gramov CO2 na prevoženi kilometer.

Po drugi strani so evropski vozniki zgodovinsko tesno povezani z dizelskimi motorji in so še vedno skeptični do baterijskih avtomobilov, med katere spadajo tudi hibridna vozila. Prav zato smo se pri Avtomobilosti odločili narediti velik test, v katerem bodo neodvisni vozniki, to ste vi, gledalci in bralci Avtomobilnosti, preizkusili tri različne pogonske motorje oziroma vire energentov, na podlagi zbranih podatkov, ki nam jih boste zaupali, pa bomo nato vsak teden posebej in po treh ciklih, torej treh tednih testiranj, ugotavljali, kdo bo dobil bitko energentov - bencin, dizel ali hibrid, torej tudi elektrika. Ne bomo pa se posvetili zgolj porabi goriva, ki jo boste beležili, ampak tudi vsem pripadajočim stroškom, od registracije, izgube vrednosti, cene servisov ...

Ustrezate vzorcu? Prijavite se!

Izmed vseh, ki se boste prijavili, bomo izbrali tri predstavnike, ki bodo ustrezali reprezentativnemu vzorcu voznika. Iščemo tri tipe voznikov. Voznika, ki večino prevoženih kilometrov opravi po mestu in se prevaža na kratkih razdaljah, potem nekoga, ki se vozi na kratke razdalje, a se odpelje tudi na daljšo pot in naredi nekaj več kilometrov, ter tretjega, ki večino poti naredi na relacijah, po avtocesti. Testiranje bo potekalo tri tedne, v tem času boste zamenjali tri agregate. Prvi teden testiranja se bo začel v sredo, 4. aprila. Tako se bomo dobili tri srede zaporedoma, od vas pa bomo želeli, da izpolnite vprašalnik in podate izjavo za televizijo in internet. Prosili vas bomo, da spremljate porabo, vozne lastnosti, ustreznost vašemu življenskemu slogu in da nam te podatke tudi zaupate. Zato lepo prosimo, da se ne prijavljate, če teh pogojev niste pripravljeni sprejeti. Izbor kandidatov se bo končal v sredo, 28. marca tega leta. Izbrance bomo obvestili po elektronski pošti in telefonu.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov info@avtomobilnost.si Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

