Preporod najmanjšega aston martina

23. november 2017 ob 07:10

Aston Martin je po 12 letih službovanja aktualnega modela pokazal novo generacijo najmanjšega hišnega kupeja. Novi vantage se predstavlja z bolj drzno obliko in nemškim srcem.

Novi vantage predstavlja kar velik preskok v primerjavi z aktualnim modelom. Že na prvi pogled kaže bolj drzne poteze. Spredaj je klasično masko zamenjala večja odprtina za dovod hladnega zraka motorju, ki se razteza do spodnjega dela odbijača.

Močno je spremenjen tudi zadek, kjer ne moremo spregledati vpadljive svetlobne linije iz LED diod ter agresivno oblikovanega usmerjevalnika zraka v barvi karoserije. Divjo podobo zaokrožajo kovana platišča ter možnost izbire kričeče rumeno zelene karoserijske barve.

Tudi notranjost kaže odmik od klasičnih oblik ter približevanje bolj vpadljivemu Ferrarijevemu slogu. Glavno vlogo imajo volanski obroč s prisekanim spodnjim delom, obvolanski predstavni ročici ter veliki gumbi za izbiro prestave namesto klasične prestavne ročice na sredinski konzoli. Namesto klasičnih merilnikov je tu digitalna instrumenta plošča, za ostale informacije pa »lebdeč« zaslon na vrhu sredinske konzole.

Motor je prispeval AMG

Velike spremembe so se zgodile tudi v nosu, kjer se namesto atmosferskega V8 stroja zdaj vrti z dvema turbinama podkrepljeni osemvaljnik iz AMG-jeve konjušnice. Gre za štirilitrski V8 biturbo motor, ki zmore 375 kilovatov (510 KM). Med drugim se pohvali tudi z izjemno prožnostjo, saj ponuja vseh 685 Nm navora med 2.000 in 5.000 vrtljaji na minuto. Ta se prenaša na zadnji kolesi prek samodejnega osemstopenjskega menjalnika proizvajalca ZF, novi vantage pa je tudi prvi aston martin z elektronsko zaporo diferenciala.

Novi kupe, ki meri 4,47 metra v dolžino, je v primerjavi z aktualnim modelom shujšal za 100 kilogramov in tehta 1.530 kilogramov. Kombinacija z nekaj več kot 500 »konji« mu omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,6 sekunde in končno hitrost 314 kilometrov na uro.

Najbolj zagreti kupci ga lahko že naročijo. V Nemčiji je treba za osnovni model odšteti 154 tisoč evrov.

Martin Macarol