Preprosta rešitev, ki lahko reši veliko življenj

Zaščita pod prikolico tovornjaka

15. maj 2017 ob 13:20

Arlington - MMC RTV SLO

Močne stranske zaščite na spodnjem delu prikolice tovornjakov so se izkazale za učinkovito rešitev za preprečevanje zdrsa avtomobila pod prikolico v primeru nesreče. Preizkusni trki ameriškega zavarovalnega združenja za varnost na avtocestah IIHS so pokazali, da lahko primerna zaščita prepreči, da bi se avtomobil zagozdil pod prikolico, kar je za potnike pogosto usodno.

Združenje IIHS je letos prvič ocenilo učinkovitost stranke zaščite pod prikolico tovornjaka. Izvedli so dva preizkusna trka pri hitrosti 35 milj na uro (56 km/h). V prvem primeru je bila prikolica opremljena z zaščito AgelWing, v drugem pa le s ploščo iz steklenih vlaken, ki je namenjena izboljšanju aerodinamike. Rezultati so zelo zgovorni.

Razlika je očitna

Zaščita AngelWing je se ob trku upognila, a ni dovolila, da bi avtomobil zapeljal pod prikolico, kar je zračnim blazinam in varnostnim pasovom omogočilo, da so zadržali testne lutke na sedežih. Pri tovornjaku brez primerne zaščite pa je avtomobil zdrsnil pod prikolico. V trku je raztrgalo streho avtomobila, ta pa se je popolnoma zagozdil.

Nesreče, v katerih so udeleženi avtomobili in tovornjaki, se pogosto končajo s hudimi poškodbami potnikov, trki, pri katerih se avtomobil zagozdi pod prikolico, pa so pogosto usodni.

Včasih je lahko rešitev zelo perečega problema zelo preprosta. Ena izmed takšnih so dodatne zaščite na varnostnih ograjah oziroma t. i. imenovane motoristične letve, ki preprečujejo, da bi motoristi zdrsnili pod ograjo in trčili v stebričke, ki so zanje smrtno nevarni. Če bi bile obvezne, bi lahko imele podoben učinek tudi stranske zaščite pod prikolicami tovornjakov.

Martin Macarol