Prihaja električni hrošč?

Volkswagnov hrošč

13. avgust 2018 ob 07:31

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Po dveh generacijah, ki jima ni uspelo niti približno doseči slave originala, bi se lahko Volkswagnov hrošč vrnil v električni obliki.

Originalni Volkswagnov hrošč je postavil kar nekaj rekordov in postal prava ikona 20. stoletja. Rodil se je v temnih letih nacizma, predstavljal simbol motorizirane Nemčije in prodanih je bilo 21 milijonov primerkov. Izdelovali so ga v različnih državah od leta 1945 do leta 2003, zadnji primerek pa je prišel iz Volkswagnove tovarne v Puebli v Mehiki.

Toda naslednikoma, ki sta ga želela posnemati na moderen način, ni uspelo ponoviti njegovega uspeha. Druga generacija se je poslovila leta 2012, tretjo pa bodo Nemci upokojili prihodnje leto. A gre za slovo, ki morda ni dokončno, saj zdaj kaže, da bi se lahko legendarni hrošč znova rodil, toda s čisto novo dušo.

Tokrat na baterije

Zdaj je že vsem dobro znano, da se pri Volkswagnu pripravljajo na električno prihodnost, s številnimi modeli, ki jih bodo gnali le elektromotorji. Med temi bi se lahko znašel tudi naslednik hrošča, ki bo sicer spominjal na sedanji model, a bo tehnično popolnoma drugačen. Šlo bo namreč za električno gnan model s štirivratno karoserijo (sedanji model je trivratni), ki bo z obliko priklical v spomin legendarnega hrošča.

Govori se, da v Wolfsburgu že imajo prve skice novega modela, ki naj bi zaživel v dveh ali treh letih. Tehnična plat namreč ni vprašljiva, saj imajo Nemci že pripravljeno platformo MEB, na kateri bodo sloneli številni prihodnji električni modeli skupine Volkswagen.

Martin Macarol