Prihaja Jaguarjev veliki športni terenec

Jaguar J-pace

10. april 2018 ob 07:17

Coventry - MMC RTV SLO

Jaguarjev veliki športni terenec bo zasnovan na novi generaciji modelov range rover in range rover sport. Na trgu se bo postavil ob bok Maseratijevemu levantu in Porschejevemu cayennu.

Jaguarjev novi veliki športni terenec z oznako J-pace, ki bo prišel na trg leta 2021, bi bil lahko pravi tekmec maseratiju levantu in porscheju cayennu. Tehnično bo v tesnem sorodu z Land Roverjevo novo družino modelov range rover in range rover sport, toda z bolj razkošno cestno naravnanostjo. Oznaka J-pace ni še uradno potrjena, pri britanskem Autocaru pa navajajo, da bo novinec imel popolnoma aluminijasto zgradbo.

Novi športni terenec z divjo mačko na nosu, ki se bo na trgu pridružil modelom E-pace, I-pace in F-pace, naj bi bil daljši in širši od range roverja, imel naj bi nižje podvozje ter ponujal boljše zmogljivosti. Glavni trg zanj bo Kitajska, kjer so v zadnjem času skoraj v celoti stavijo na športne terence in kjer še vedno narašča povpraševanje po luksuznih avtomobilih.

J-pace bo prinesel tudi nov oblikovalski jezik britanske znamke pod vodstvom slavnega Iana Calluma. Nove smernice bo že prihodnje leto nakazal prenovljeni F-pace.

Cilj je milijon

Z novim športnim terencem želijo pri Jaguarju povečati prodajo, ki trenutno stagnira pri 150 tisoč primerkih, kar je skromno v primerjavi Land Roverjem, ki na leto proda 600 tisoč avtomobilov. Skupni cilj obeh znamk je milijon vozil na leto.

Martin Macarol