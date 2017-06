Prihaja "zdravilo" za prometne zastoje

Prometni zastoji

4. junij 2017 ob 10:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prometni zastoji so postali že kar stalna nadloga, s katero se soočamo na cestah, tudi v Sloveniji in predvsem v prometnih konicah, ko hoče zelo veliko voznikov v čim krajšem času priti od doma do delovnega mesta ali obratno. Bi se jim bilo mogoče izogniti?

Mogoče rešitev sploh ni nemogoča, vsaj tako lahko sklepamo iz izsledkov raziskave, ki jo je opravila raziskovalna skupina raziskovalcev na Univerzi v Illinoisu. Raziskovalci so prišli do sklepa, da bi le nekaj avtonomnih oziroma samovozečih avtomobilov, ki bi vozili med avtomobili s "človeškimi vozniki", lahko dramatično pripomoglo k večji pretočnosti prometa.

Dovolj je pet odstotkov avtonomnih avtomobilov

Svoje ugotovitve so preskusili tudi na testni progi in prišli do sklepa, da bi vsega pet odstotkov samovozečih avtomobilov lahko precej zmanjšalo število nenadnih ustavljanj in speljevanj in pripomoglo tudi kar k 40-odstotnemu zmanjšanju porabe goriva. Na zelo preprosti krožni testni progi z enim voznim pasom, brez ovinkov in klancev je najprej vozilo 20 voznikov, ki so se kljub nezahtevnim voznim okoliščinam kmalu znašli v zastoju. Ko so koloni dodali le en samovozeči avtomobil, je promet na presenečenje samih raziskovalcev hitro postal povsem tekoč. Kaj je pravzaprav pripomoglo k temu?

Kako nastanejo zastoji?

Najprej moramo ugotoviti, kako pravzaprav nastanejo zastoji v prometu. Vzrokov je lahko več. Nekateri so očitni. Tak je denimo pregost promet, ki preprosto preobremeni ceste, da ne zagotavljajo več pretočnosti, potem pa so tu še prometne nezgode, pomanjkljivosti cestne infrastrukture in podobno. So pa tudi manj očitni razlogi, denimo zastoji, ki po prometnih nezgodah ostajajo še dolgo potem, ko so bile posledice že odstranjene, ali pa zastoj, ki nastaja, ko avtomobili iz prejšnjega zastoja pridobivajo hitrost, ampak le zato, da naletijo na druge avtomobiliste pred seboj in morajo ustaviti. Na takšen način pogosto nastajajo zastoji, za katere nihče ne pozna razloga.

Vzroki za zastoje lahko izhajajo tudi iz same človeške narave. Če na cesti ni posebnih ovir, bi moral biti promet načeloma tekoč, a takoj, ko preseže določeno gostoto, pride pri voznikih do težnje, da brez posebnega razloga pritiskajo na plin ali pa zavirajo. Promet tako izgubi pretočnost in prej ali slej pride do zastoja. K temu v veliki meri pripomore tudi premajhna varnostna razdalja, ki voznika prisili, da močno zavira in se morda celo povsem ustavi za avtomobilom pred seboj. Od tega trenutka naprej situacija postane neobvladljiva in prometni zastoji lahko trajajo v nedogled. A se na koncu tudi nepričakovano in brez pravega pojasnila nenadoma končajo.

Avtonomni avtomobil kot sredstvo za urejanje prometa

Prometni urejevalci poskušajo zastoje urejati predvsem z osrednjim nadzorom. Na določenih posebej obremenjenih cestnih odsekih promet nadzorujejo z video kamerami ali prometnimi tipali in v skladu s podatki nekatere semaforje pustijo oprte dalj časa ali, kjer je to mogoče, za promet v eno smer odprejo več prometnih pasov, o razmerah na cesti pa tudi neposredno obveščajo voznike, denimo preko radia ali spleta. Žal zaradi kompleksnosti prometa lahko na ta način včasih naredijo celo več škode kot koristi, saj na račun sprostitve prometa na enem odseku lahko zastoje povzročijo na drugem in tako naprej, dokler spet ne pride do nerešljive situacije.

Ekipa z Univerze v Illinoisu se je težave lotila na precej drugačen način. Njihova aplikacija je povezana z napravami GPS v mobilnih telefonih, ki jih ima večina voznikov vedno pri sebi. Sistem stalno spremlja položaj, hitrost in smer premikanja mobilnih telefonov, ustrezen algoritem pa s posebnimi izračuni dobljenih podatkov ugotovi, če promet na določeni cesti poteka tekoče ali pa se ustvarjajo prometni zastoji. V izračune vpletejo tudi teorije o pretoku in nadzoru prometa, načela robotike, prometno psihologijo in transportni inženiring ter z njihovo pomočjo upravljajo samovozeči avtomobil, ki vozi v prometu. Tako upravljani avtomobil se na ta način spremeni v nekakšen "sprožilec", premično nadzorno enoto, ki pripomore k temu, da stoječi ali ovirani promet spet nemoteno steče. Rezultati so, kot rečeno, presenetili celo raziskovalce, a so ti tudi poudarili, da je sistem šele v povojih in da morajo preskusiti tudi bolj zapletene situacije, vsaj še menjavanje voznih pasov in promet z večjo gostoto, kjer se bodo samovozeči avtomobili morali soočiti z množico nepredvidljivih voznikov.

Delne rešitve že obstajajo

Nadzor prometa s samovozečimi avtomobili je mogoče še v povojih, a že sedaj obstajajo sredstva, ki lahko precej pripomorejo k povečanju pretoka prometa, če se jih le uporabi tako kot je treba. Uspeh bi bil že, če bi se vozniki držali razumljivih varnostnih razdalj, ki poleg preprečevanja naleta lahko, vsaj na avtocestah, pripomorejo tudi k odpravljanju nepotrebnega zaviranja in pospeševanja, o katerem smo govorili v enem od prejšnjih odstavkov. Primerno orodje, ki nam lahko pomaga predvsem na avtocestah, je vsekakor aktivni radarski tempomat, ki samodejno ohranja enako razdaljo do avtomobila pred nami. Radarski sistem (lahko tudi video sistem ali laserski radar) namreč meri in spremlja razdaljo od avtomobila pred nami in jo samodejno prilagaja hitrosti, s katero vozimo. Z aktivnim tempomatom opremljen avtomobil v kombinaciji s samodejnim menjalnikom lahko kot "delno samovozeči avtomobil" vozniku močno pomaga tudi v samem zastoju ali mestnem prometu. Ta mora le še spremljati promet in vzdrževati smer, sama pospeševanja in zaviranja pa opravi kar avtomobil sam.

Čeprav se nam zdi nemogoče, bi torej v prihodnosti, ko bodo avtonomni avtomobili postali realnost, lahko poleg bolj udobnih in brezskrbnih voženj v avtomobilih lahko te postale tudi precej bolj tekoče.

V Avtomobilnosti smo govorili o fantomskih zastojih. Če ste zamudili oddajo, si jo lahko pogledate tukaj.

Matija Janežič