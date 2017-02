PSA razmišlja o nakupu Opla

Sodelovanje in možen prevzem

15. februar 2017 ob 07:15

Pariz/Zürich - MMC RTV SLO

Skupini PSA in General Motors sta potrdili namero o strateškem sodelovanju, ki bi lahko privedlo na prevzema znamk Opel in Vauxhall s strani Francozov.

Obe skupini sta v izjavah potrdili, da se pogovarjata o možnostih za poglobitev medsebojnega sodelovanja, pri čemer so Francozi dodali, da bi lahko to pripeljalo do prevzema General Motorosovih Evropskih znamk Opel in Vauxhall s strani skupine PSA. Dodali so še, da v tem trenutku ni zagotovila, da bo do dogovora dejansko prišlo.

Zasedli bi drugo mesto

GM in PSA že sodelujeta pri proizvodnji športnih terencev in enoprostorcev, z združitvijo oziroma prevzemom pa bi si podjetje v Evropi zagotovilo 16-odstotni tržni delež, s čimer bi se postavilo pred Renault in se uvrstilo le za Volkswagen, ki trenutno obvladuje 24 odstotkov evropskega trga.

Evropski izgubar

General Motorsova evropska veja prinaša izgubo že od leta 1999, ko sta Opel in Vauxhall nazadnje beležila dobiček. Mary Barra, ki je prevzela krmilo skupine leta 2014, je morala v sklopu reorganizacije podjetja sprejetih nekaj nepriljubljenih odločitev, med drugim o zaprtju Oplovih tovarn v Nemčiji in Belgiji ter o umiku znamk Saab in Chevrolet.

Kljub napovedim, da bo evropski GM prišel na zeleno vejo leta 2016, se to ni zgodilo, z dobičkom pa naj bi začel poslovati šele leta 2018. Poleg tega GM v Evropi čakajo nova vlaganja za razvoj čistejših dizelskih motorjev ter v povezavi z vse večjim povpraševanjem po športno terenskih modelih.

Izziv za Tavaresa

Zato ni prav jasno, kako bi lahko PSA v primeru združitve, ki bi mu poleg njegovih 10 tovarn prineslo še 11 GM-ovih, uspel zmanjšati stroške. Sicer pa velja omeniti, da je PSA po skorajšnjem stečaju v letih 2013 in 2014 pod vodstvom Carlosa Tavaresa začel beležiti rekordne zaslužke ter 6,8-odstotni dobiček od poslovanja v prvi polovici minulega leta.

Martin Macarol