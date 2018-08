Poudarki Ford ranger raptor razkrit na dogodku Gamescom

Poganja ga turbodizel s 154 kilovati (210 KM)

Po uspehu modela F-150 raptor čez lužo je Ford v tem duhu opremil tudi poltovornjak ranger. Foto: Ford

Ranger raptor najprej v računalniški igri, nato v evropske prodajne salone

Ford ranger raptor

22. avgust 2018 ob 15:55

Köln - MMC RTV SLO

Ford je na igričarskem sejmu Gamescom razkril novo, najbolj popoprano izvedbo svojega poltovornjaka. Ta je prevzel ime in značaj večjega in čez lužo zelo priljubljenega modela F-150 raptor.

Nadpovprečno zmogljiv in avanturistično naravnani poltovornjak je nastal v oddelku Ford Performance. Poganja ga dvolitrski turbodizelski štirivaljnik, ki razvije 154 kilovatov (210 KM) moči in 500 Nm, povezan pa je z 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom.

Za hitro terensko vožnjo so mu namenili ojačan okvir podvozja in ga opremili s prilagodljivimi blažilniki znamke Fox. Obut je v posebej razvite terenske pnevmatike BF Goodrich z merami 285/70 R17, ki so zaradi ojačanih stranic in agresivnega profila lahko kos najzahtevnejšim podlagam. Poleg tega se pohvali z dodatno zaščito podvozja, ki poleg serijske zaščite motorja in okrova diferenciala vključuje novo udarno ploščo, ki je izdelana iz 2,3 milimetra debelega jekla z visoko natezno trdnostjo. Za vožnjo po različnih podlagah pa bo vozniku v pomoč šest voznih načinov.

Z obrazom ameriškega brata

Njegovo zunanjost poleg že omenjene terenske obutve krasijo maska motorja v slogu ameriškega brata F-150 raptor in široki blatniki. V kabini opazimo posebna sedeža z izrazitejšim bočnim oprijemom in modre kontrastne šive na sedežih, volanskem obroču ter armaturni plošči. V serijski opremi bodo kupci med drugim našli multimedijsko napravo Sync 3 z 20,3-centimetrskim (8-palčnim) zaslonom na dotik.

Novi ranger raptor bo že to jesen nastopil v računalniški igri Forza Horizon 4, na trg pa bo prišel sredi prihodnjega leta.

Martin Macarol