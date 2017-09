Rimac išče vlagatelje za širitev podjetja in proizvodnjo novega modela

Rimac Automobili

21. september 2017 ob 07:11

Zagreb - MMC RTV SLO

Hrvaško podjetje Rimac Automobili, ki je pred nekaj leti začelo nastajati v garaži njegovega ustanovitelja Mate Rimca in zdaj zaposluje okoli 250 ljudi, išče vlagatelje za širitev proizvodnje in razvoj novega modela.

Mlado hrvaško podjetje, ki je razvilo najhitrejši električni avtomobil na svetu – rimac concept_one – se z dogovori za paket financiranja v višini 50 milijonov evrov pripravlja na nov pomemben korak.

Kot je povedal direktor in ustanovitelj podjetja Mate Rimac so ta mesec od kitajske skupine Camel prejeli vložek v višini 30 milijonov evrov, zdaj pa preučujejo ponudbe za financiranje za dodatnih 20 milijonov. Dodal je, da bo Camel poleg kapitala za proizvodnjo baterij in pogonskih sklopov omogočil tudi vstop na kitajski trg.

Vrednost podjetja, ki poleg avtomobilov razvija in proizvaja tudi zelo zmogljiva električna kolesa ter komponente za proizvajalce, kot sta Aston Martin in Koenigsegg Automotive, se je od leta 2014 potrojila. Le-ta po nekaterih ocenah tako presega 200 milijonov evrov.

Prodaja ne pride v poštev

V iskanju vlagateljev je Rimac izključil možnost prodaje podjetja, ki ga je začel ustvarjati v svoji garaži leta 2009. Obrat v Sveti Nedelji blizu Zagreba šteje približno 250 zaposlenih. Tam poleg superšportnika concept_one med drugim nastajajo tudi električna kolesa greyp, ki se pohvalijo z dosegom 240 kilometrov z enim polnjenjem.

Rimac je ob tem poudaril, da glavno dejavnost podjetja predstavlja zagotavljanje tehnoloških rešitev za druge proizvajalce, s katerimi že sodelujejo pri razvoju modelov, ki bodo prišli na trg v prihodnih letih.

Camel, največji azijski proizvajalec baterij, bo v zameno za vložek prejel delež v podjetju, pri čemer Rimac ne izključuje zbiranja kapitala z javno prodajo delnic. S svežim kapitalom načrtujejo selitev na večjo lokacijo ter podvojitev delovne sile.

“Vedno sem bil prepričan, da so električna vozila prihodnost.” Zdaj se to zdi samoumevno, toda ko sem začel, mi je veliko ljudi reklo, da sem nor, je povedal Rimac.

Novi model

Novi model bo predstavljal korak v smeri razvoja samovozečega avtomobila. Podjetje naj bi proizvedlo približno 200 primerkov novega modela, ki ga bo v konceptni obliki predstavilo na prihodnjem avtomobilskem salonu v Ženevi. Toda avtomobili niso njihova glavna dejavnost, temveč kažejo, česa so v Sveti Nedelji zmožni.

Martin Macarol