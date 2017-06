S tempomatom na 210 km/h nismo nikoli prekoračili hitrostnih omejitev!

Poudarki Najimenitnejši volkswagen v Evropi ta hip

Volkswagen arteon, prva vožnja Foto: Miha Merljak / MMC RTV SLO

Volkswagen arteon, prva vožnja

17. junij 2017 ob 08:23

Hannover; Nemčija - MMC RTV SLO

Volkswagen arteon je znan model - pred leti se je namreč prodajal kot štirivratno kupejevski passat CC. A z novim imenom je ta znani model izgubil vlogo nišne variante množičnega passata, arteon je prevzel vlogo zastavonoše v Evropi.

Kot je povedal arteonov produktni vodja Simon Bartsch, Volkswagen z arteonom prodira v segment managerskih avtomobilov. Po poslovni strukturi se torej dobrika tistim, ki kupujejo bolj premijske avtomobile, kot je passat. A spomnimo se, da ima Volkswagen z managerskimi avtomobili za sabo zgodbo, ki se je spominjajo z mešanimi občutki. Phaeton, za katerega so v Dresdnu zgradili celo stekleno manufakturo, je namreč neslavno zaključil svojo prodajno pot in še ni jasno, kdaj in če se bo sploh kdaj vrnil.

V prednosti, ker je "zgolj volkswagen"

Zato pa se novi najimenitnejši volkswagen nagovarjanja managerjev z avtomobilom ljudskega porekla loteva na bolj premišljen način. Z obliko audija A7, a brez njegovih slabosti. Ljudskost znamke, ki izdeluje “avte za folk” namreč zagotavlja nižje stroške uporabe in to pri odločevalcih nakupov v podjetjih veliko šteje. Če zaradi drugega ne, pa vsaj zaradi tega, ker nudi stil dragih avtov, pa zaradi svoje značke pri delavcih ni tako vpadljiv. Kot pravi Bartsch je torej arteonova prednost ravno v tem, da je poceni, skratka cenejši od audija, mercedesa in BMW-ja.

Večji od passata

Povrhu pa je tudi praktičen, z večjo medosno razdaljo nudi več prostora za zadaj sedeča poslovneža, tudi dolgonoge sodelavke lahko zlahka prekrižajo svoje noge. Povrhu pa je kot petvratnik s 530-litrskim prtljažnik tudi veliko bolj praktičen od klasičnih limuzin in tudi kupejev.

Top-bencinec zgolj liter bolj žejen

Z vidika motorjev in voznih lastnosti je arteon seveda top-verzija že znanih volkswagnov. Resda ponuja tudi racionalni 1,5-litrski bencinski turbo motor, a v avto take sorte seveda sodijo najmočnejši motorji, menjalniki in štirikolesni pogon. Pri tem bi predlagali, da se ne zaženete in brez premisleka odločite za popularni dizelski motor. Na predstavitvi smo namreč preizkusili tudi 206-kilovatov močan biturbo bencinski motor in njegova poraba je bila komaj za dobra pol litra višja od dizelskega motorja, s tem da je vožnja občutno prijetnejša. Konkretno to pomeni, da smo dosegli porabo sedem litrov in pol, s tem da smo aktivni tempomat nastavili na kar maksimalnih 210 kilometrov na uro - te smo seveda na nemški avtocesti tudi zlahka dosegli, a naravnost revolucionarno je tudi to, da smo imeli to hitrost vključeno tudi potem ko smo zapeljali dol z avtoceste, na podeželske ceste in v naselje. Arteon je namreč vožnjo samodejno prilagajal hitrostnim omejitvam.

Z aktivnim tempomatom nikoli prehitri

Pri izvozu z avtoceste, v ostrih zavojih in pred križišči je torej arteon samodejno znižal hitrost, tudi v conah 30 smo bili z 210 km/h na tempomatu povsem varni pred kaznijo, ne zmore pa še ustaviti pred rdečo lučjo, tudi ne zna preveriti, ali je recimo na desni vse frej. Znano ime, a revolucionarno izboljšave pa nosi tudi takoimenovani emergency assist. Govorimo o sistemu, ki samodejno ustavi avtomobil, če voznika med vožnjo recimo zadane kap, avto to ugotovi tako, da ga poskuša zdramiti z večkratnim hipnim zaviranjem in v kolikor voznik ne reagira, avtomobil samodejno ustavi vozilo in prižge varnostne utripalke. Novi arteon v teh primerih zna samodejno zapeljati čez več voznih pasov na desni rob ceste, pred tem seveda preveri, ali na sosednjih pasovih ni vozil.

Miha Merljak