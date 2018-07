Seatov novi največji športni terenec je pred vrati

Seat terraco

25. julij 2018 ob 07:51

Martorell - MMC RTV SLO

Razvoj Seatovega največjega športnega terenca terraco je v zaključni fazi. Premiero bo doživel 18. septembra.

Pred svetovno premiero svojega novega modela so pri Seatu povabili nekaj ljubiteljev znamke v svojo tovarno v Martorell in jim ekskluzivno pokazali nekaj podrobnosti.

Izbranci, ki prihajajo iz Španije, Nemčije, Francije, Italije in Velike Britanije, so o terracu povedali, da ga odlikuje elegantna silhueta, da je večji, kot so pričakovali, in da bi lahko zadovoljil njihove vsakodnevne potrebe.

Novinec, ki je zasnovan na platformi MQB, bo lahko sprejel do sedem potnikov. V Seatovi ponudbi se bo uvrstil nad arono in ateco, zdaj pa je že precej jasno tudi, da je približno enako velik kot škoda kodiaq.

Na trgu se bo postavil ob bok modelom, kot so hyundai santa fe, nissan X-trail in renault koleos, prepoznavnost pa naj bi mu zagotovile značilne ostre poteze, ki odlikujejo novejše hišne modele španske znamke. Notranjost naj ne bi prinesla večjih presenečenj. V njej bomo našli volanski obroč iz atece, "lebdeči" zaslon multimedijske naprave in najverjetneje tudi digitalno instrumentno ploščo.

Najprej bencin in dizel, nato ...

Ob začetku prodaje bosta na voljo 1,4-litrski ter dvolitrski turbobencinski motor TSI, vsak v dveh različicah moči ter dvolitrski turbodizel TDI v treh različno močnih izvedbah. Pozneje bo ponudbo dopolnila elektrificirana različica.

Prodaja bo v različnih evropskih državah stekla še pred koncem letošnjega leta.

Martin Macarol