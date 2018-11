Sistem luči za komunikacijo med avtonomnimi vozili in ljudmi

Avtonomna vožnja

27. november 2018 ob 09:06

Stuttgart - MMC RTV SLO

Mercedes ima velike načrte glede avtonomnih vozil, a se pri razvoju tehnologije, tako kot drugi proizvajalci, spoprijema z vprašanjem, kako ustvariti zaupanje med človekom in strojem.

Pri opisovanju avtonomne vožnje kot sestavnega dela naše prihodnosti Mercedes meni, da morajo samovozna vozila, če želijo uspeti, izražati empatijo in vzbujati zaupanje. To je precej preprosta naloga za človeka, a veliko težja za avtomobil. Daimlerjev futurolog, Alexander Mankowsky o tem pove, da gre za razmeroma novo področje in dodaja, da mora avtonomno vozilo ljudem zelo natančno nakazati, kaj bo storilo. Zato mora posredovati informacije o svojih namerah tako, da se lahko ljudje odzove takoj in po občutku.

V okviru tega Mercedes predstavlja na podlagi modela razreda S predstavlja koncept cooperative, ki je opremljen s 360-stopinjskim svetlobnim sistemom, s katerim komunicira s pešci in drugimi udeleženci v prometu. Ko avtomobil deluje v avtonomnem načinu, okolici sporoča svoje namere z lučmi v turkizni barvi. S počasnim utripanjem luči označujejo, da bo vozilo začelo zavirati, s hitrim utripanjem pa, da se bo začelo premikati. S posebno lučjo denimo označuje, ali deluje v avtonomnem ali klasičnem načinu.

Kot očesni stik

Med zanimivejše elemente spada sistem luči na strehi vozila, ki komunicira s pešci. Vozilo sledi njihovemu gibanju in s prižiganjem luči sporoča, da je zaznalo njihovo prisotnost. Pri Mercedesu želijo s tem poustvariti očesni stik, do katerega sicer pride med vozniki in pešči.

Vozilo so ustvarili na podlagi študij, ki so pokazale, da svetlobni signali pozitivno vplivajo na sprejemanje avtonomnih vozil. Poleg tega je študija pokazala, da se zaradi luči pešci počutijo varnejše.

Martin Macarol