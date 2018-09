Skrivnost, ki stoji za imenom Mazda

Zgodovina

9. september 2018 ob 09:40

Hirošima - MMC RTV SLO

Za imeni avtomobilskih znamk se pogosto skrivajo zanimive zgodbe in ena takšnih je povezana tudi z japonsko Mazdo. Njen ustanovitelj naj bi jo namreč poimenoval po vrhovnem bogu perzijske religije zaratustrijanstva in stvarniku sveta Ahuri Mazdi.

Začetki zgodbe o Mazdi segajo v leto 1920, ko je 6. avgusta 1875 rojeni gospod Jujiro Matsuda v Hirošimi ustanovil majhno podjetje za predelavo plute z imenom Toyo Cork Kogyo, Ltd. Leta 1927 je podjetje preimenoval v Toyo Kogyo Kaisha ter v njem poleg strojnih orodij začel izdelovati tudi prva motorna vozila, trikolesne tovornjačke na osnovi motocikla »mazda-go-a«. Leta 1934 se je podjetje Toyo Kogyo neuradno preimenovalo v Mazdo in mazda so se od tedaj naprej imenovala vsa vozila, ki so pripeljala iz hirošimske tovarne.

O izvoru Mazdinega imena kroži več zgodb. Po nekaterih navedbah je ime prevzela v čast ustanovitelju Matsudi, saj se črke »t« v njegovem imenu v japonščini ne izgovarja, zato je zelo podobno imenu tovarne. Drugi pravijo, da je Mazda dobila ime po zaratustrovskem bogu Ahuri Mazdi. Gospod Matsuda je namreč hotel ime tovarne izrecno povezati s podobo pozitivnega boga, saj je bil po značaju menda precej skromen in idealističen, zato si je želel, da bi ime njegove tovarne izražalo nekaj pozitivnega.

Vrhovni bog in stvarnik sveta

Ahura Mazda je vrhovni bog in stvarnik sveta v zaratustrovski oziroma zoroastrski religiji, ki jo je ustanovil perzijski prerok Zaratustra (znan tudi kot Zoroaster), ki je po perzijskem izročilu živel v 7. in 6. stoletju pred našim štetjem. Zgodovinski viri navajajo, da Ahura Mazda izhaja iz indo-iranskih verovanj, ki so imela dve kategoriji bogov, ahure in daive.

Ahura Mazda v začetku zares ni bil edini bog in tudi ne edini stvarnik sveta, ampak je imel sodelavce, nad katere ga je končno povzdignil Zaratustra. Bil je tudi oče dveh duhov dvojčkov. Spenta Mainyu je bil pozitivni sveti duh, Angra Manyu pa uničevalni duh, Ahura Mazdin večni nasprotnik, ki je bil znan tudi kot Ahriman. Zdi se tudi, da so ljudje Spenta Manyuja sčasoma poistovetili z Ahuro Mazdo. Pogled nanj se je v zgodovini dramatično spreminjal, saj se je tudi zaratustrijanstvo od začetnega dualizma spreminjalo v monoteizem. Od samih začetkov pa je veljalo, da je Ahura Mazda stvarnik nebes in zemlje in da je ustvari tudi družbeno ureditev ter varoval kralje in pravične ljudi.

Leteči M

Leta 1936 se je začel na Mazdinih izdelkih pojavljati tudi drugi zaščitni znak podjetja, »leteči M«, ki se je sicer nekoliko razlikoval od današnjega a je šlo za enako stvar. Izražal naj bi Mazdino navezanost na rojstno mesto Hirošimo in Mazdine »atribute«, kot jih poznamo danes: živahnost, hitrost in sposobnost doseganja zadanih ciljev. Te atribute sicer povezujejo tudi z bogom Ahura Mazdo.

Matej Rebolj