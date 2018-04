Skupina PSA s posebnim oddelkom za električna vozila

Elektrifikacija

7. april 2018 ob 07:07

Pariz - MMC RTV SLO

Skupina PSA je ustanovila oddelek, ki bo skrbel za razvoj električnih vozil in za strategijo elektrifikacije celotne skupine. Vodil ga bo Alexandre Guignard, ki je bil do zdaj na čelu oddelka za razvoj velikih in kompaktnih modelov skupine.

Leto 2025 bo za avtomobilski svet kot nekakšen nov začetek v znamenju elektrifikacije. Veliko proizvajalcev želi namreč v prihodnjih letih popolnoma prenoviti in elektrificirati svoje modelne palete s hibridnimi ali popolnoma električnimi modeli. To želi storiti tudi skupina PSA, ki je za razvoj električne mobilnosti ustanovila poseben oddelek.

Novi oddelek bo skrbel za elektrifikacijo vseh petih znamk skupine, ki vključujejo Citroën, DS, Peugeot, Opel in Vauxhall ter mobilnostno storitev Free2Move. Sprva bodo postavili strategijo, s katero bo posamezna znamka zmanjšala izpuste ter elektrificirala svojo modelno paleto. Prvi cilj bo doseganje novih okoljskih standardov za leto 2020, do leta 2025 pa bodo predstavili 40 elektrificiranih modelov. Leta 2019 bodo na trg poslali popolnoma električni različici modelov peugeot 208 in DS3 crossback, medtem ko bo peugeot 2008 baterijsko različico dobil leta 2020.

Nova zasnova, nova oblika, novi materiali

Premik v smeri elektrifikacije ne bo prinesel le novih pogonskih sklopov, temveč tudi nove oblike avtomobilov ter materiale, iz katerih bodo izdelani. Francoska skupina želi namreč ustvarjati avtomobile, ki bodo po zaslugi novih proizvodnih tehnik vse lažji in izdelani iz recikliranih materialov, ki jih bo mogoče ponovno reciklirati. Poleg tega bodo lahko novi avtomobili ob odsotnosti motorjev na notranje zgorevanje in klasičnih prenosov drugače oblikovani ter bodo lahko ponujali tudi več prostora v notranjosti.

Martin Macarol