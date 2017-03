Slovaki so se z reformami avtomobilskega posla lotili čisto drugače kot mi

Slovaška avtomobilska velesila

8. marec 2017 ob 16:35

Bratislava/Žilina - MMC RTV SLO

Slovaška je za tuje investitorje zanimiva zaradi kakovosti proizvodnje, kvalificirane delovne sile, ki je za slovaške razmere nadpovprečno plačana. Avtomobilski investitorji na Slovaško gledajo kot na državo z velikim potencialom. Hkrati pa pri vsem tem sodeluje tudi država, ki je sprejela celo vrsto strukturnih reform, s katerimi je pripeljala avtomobiliste in celo šolski sistem, s katerim razvija kadre za avtomobilsko proizvodnjo.

Gospodarska slika Slovenije bi lahko bila povsem drugačna, če bi pred 20 leti, tako kot Slovaki, na široko odprli vrata avtomobilski industriji.

V tednu, ko je Magna začela s prvim iskanjem zaposlitev v mariborski regiji, je ekipa oddaje Avtomobilnost odšla k tistim, s katerimi nas vsi zamenjujejo. K Slovakom. Slovaki so se avtomobilskega posla lotili čisto drugače, kot mi in čisto drugače kot vsi ostali v Evropski uniji.

Slovaki v svetovnem vrhu

Pred 20 leti, leta 1997, so na Slovaškem izdelali dobrih 200 tisoč avtomobilov. To je približno toliko, kot jih lahko naredi novomeški Revoz. Lansko leto je slovaška proizvodnja avtomobilov presegla milijon avtomobilov. Kar pomeni 190 avtomobilov na 1000 prebivalcev. To jih uvršča v svetovni vrh po številu proizvedenih avtomobilov na število prebivalcev.

Kako so Slovaški razmišljali pred 20 leti? Poslovili so se od bratov Čehov, ampak z njimi so želeli ostati v dobrih gospodarskih in političnih odnosih. Otresli so se Rusov, na Evropsko unijo pa so gledali kot na deželo obljubljenih sanj. Takrat so se vprašali, kaj znajo delati in kaj Evropska unija potrebuje? Znali so delati tanke za Ruse, znali so delati traktorje za cel vzhodni blok in znali so delati tudi avtomobile. Delali so Škode, skupaj z brati Čehi.



Slovenci smo znali delati avtobuse, tovornjake, motorje, avtomobile. Imeli smo enako dobra ali celo boljša izhodišča. "Na primer, pri infrastrukturi imamo avtomobilskemu proizvajalcu za ponuditi tudi Luko Koper,“ pravi avtor oddaje Avtomobilnost Andrej Brglez.

Ampak Slovaki so se takrat vprašali, kaj je treba ponuditi avtomobilski industriji, da postaneš zanjo zanimiv.

Delavec je za delo nagrajen

Slovaška je geografska umeščena v del Evrope, ki je srce evropske avtomobilske industrije. V tem delu ni samo veliko proizvajalcev, ampak tudi veliko dobaviteljev, povezanih z avtomobilsko industrijo. Prav zato je na primer koncern PSA, ki ima tovarno v Trnavi, blizu Bratislave in Dunaja, pred skoraj 20 leti gledal kot dolgoročno naložbo. Niso gledali le na to, da so plače manjše, kot v bližnji Avstriji. Plače na Slovaškem so rasle in še rastejo.

Pri PSA imajo v tovarni uveljavljen program nagrajevanja. Delavcem plačujejo prispevke v pokojninski steber za čas, ko bodo upokojeni. Na voljo jim je redna avtobusna linija, ki jih prepelje pred vhodna vrata v tovarno, tudi pri nakupu novega avtomobila, imajo vrsto ugodnosti, od gotovinskega popusta, do ugodnejšega lizinga.

Nič drugače ni v Žilini, kjer je pred desetimi leti tovarno zgradila Kia Motors. Danes je tam zaposlenih 3.800 ljudi s povprečno starostjo 35 let. "Delavec za tekočim trakom v povprečju, skupaj z vsemi dodatki in regresom, dobi 1345 evrov bruto. Povprečna bruto plača v industriji na Slovaškem je manjša od 900 evrov,“ pravi Jozef Bače, tiskovni predstavnik Kia Motors.

To pomeni, da je korist obojestranska. Avtomobilski proizvajalci so dobili kvalificirano delovno silo, Slovaki pa delovna mesta. Da je pridobila investitorje, je morala Slovaška leta 1998 narediti obsežne reforme, pohitriti je bilo treba birokracijo, odkupiti zemljišča od kmetov, spremeniti davčno politiko, urediti je bil treba cestno, železniško in energetsko infrastrukturo, širiti dobaviteljsko mrežo. To je državo tudi nekaj stalo. V primeru Kie je Slovaška vložila okoli 100 milijonov evrov. V desetletju se je v državno blagajno s plačanimi davki nabralo že štirikrat toliko denarja.

"Velik preboj je bil narejen leta 2000, ko se je VW odločil, da bo njihov nov SUV projekt zagnali v Bratislavi. Za VW je bilo pomembno, da ima svoje sistemske dobavitelje. Prej jih na slovaškem nismo imeli. Nismo imeli globalnih dobaviteljev,“ je povedal Jan Pribula, Direktor Zveze avtomobilske industrije Slovaške.

Danes tovarno gradi že četrti avtomobilski proizvajalec

In smer, ki so jo začrtali, je prava. Danes imajo na Slovaškem tri avtomobilske proizvajalce, četrti, Jaguar Land Rover, že gradi tovarno. Neposredno to pomeni več kot 127 tisoč zaposlitev, v celotni avtomobilski panogi pa ta številka presega že četrt milijona delovnih mest. To je več kot 10 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva na Slovaškem. Zaslužni pa so za več kot 12 odstotkov slovaškega BDP.

"Nezaposlenost v naši regiji je danes 4,9-odstotna. Zato imajo izjemne zasluge družba Kia in njene tovarne, to, na kakšen način je znala izkoristiti zmogljivosti,“ pravi ing. Jozef Štrba, Podpredsednik Žilinske avtonomne regije.

Slovaki se iz tujine vračajo v domovino

Prav zaradi Kia Motors, se je v domovino vrnil Jozef Bače, ki se je zaradi slabih gospodarskih razmer, v katerih so se v devetdesetih letih znašli številni mladi, podal v tujino s trebuhom za kruhom. Najprej v Avstralijo, nato pa še na Irsko.

"V Žilini je bila v nekem obdobju brezposelnost skoraj 15 odstotna. Šele po velikih naložbah, kot je bila Kiina tovarna v Žilini, smo se številni vrnili v domovino.“

Na Slovaškem, ki je zelo odvisna od avtomobilske industrije, ta je leta 2008 zašla v veliko krizo, se zavedajo, kako hitro se lahko razmere v gospodarstvu spremenijo. Samo poglejmo ameriško meko avtomobilske industrije, Detroit, ko je na tisoče delavcev skoraj "čez noč“ ostalo brez dela.

Ne želijo ponovitve Detroita

Nevarnosti, da se v prihodnosti avtomobilska industrija ne bi razvijala, kot se zdaj, se skušajo tovarne in tudi slovaška republika s svojo gospodarsko politiko izogniti tako, da na Slovaškem ne bi imeli samo montaže za avtomobilske proizvajalce, ampak, da bi prispevali tudi k raziskavam in razvoju novih tehnologij. Da tukajšnje tovarne ne bi delale le za avtomobilsko industrijo, ki deluje le v določeni državi, ampak, da bi imeli široko zastopništvo vsaj v okviru Srednje Evrope. In da sortiment, ki se proizvaja v nekaterih tovarnah, ne bi bil uporaben le v avtomobilski industriji, temveč tudi v strojni, robotiki itd.

"Tu gre za zelo tesno povezavo med posameznimi segmenti, rezultat, katere je danes avtomobilska industrija, v končni posledici pa razvoj gospodarstva ne pomeni le avtomobilske industrije. Razširitev raziskovalno-razvojnih zmogljivosti in družb, ki razvijajo, izdelujejo robote, je na Slovaškem in v naši pokrajini na prvem mestu. To znanje uporabljamo tudi v drugih gospodarskih panogah, in če bi se pokazale težave v avtomobilski industriji, imamo pripravljene rešitve, s katerimi bi obdržali delovno silo in ne bi povzročili izrazitega padca zaposlenosti ali gospodarstva,“ pojasni Štrba.

Do potrebnih kadrov z vlaganji v šolstvo

Tudi 5,4 milijonska Slovaška se danes, ob majhni brezposelnosti, sooča s težavami pri pridobivanju kadra za delo v tovarnah. Jaguar Land Rover bo imel velike težave pri pridobivanju kadra za svojo tovarno v Nitri, ki je blizu Trnave, kjer je v tovarni PSA zaposlenih več kot 2.000 ljudi.

Na velikem industrijskem globalnem trgu, kjer niso tekmeci samo na Kitajskem in v Indiji, bo delo dobil samo tisti, ki bo znal ponuditi visokokvalificirano in motivirano delovno silo, ki bo znala narediti v krajšem času več in bolj kakovostno. Da bi Slovaki čez deset let v resnici to lahko ponudili, delajo danes temeljite spremembe v šolstvu v srednjih šolah in na fakultetah.

V Žilini je 60 odstotkov strokovnih šol, družba Kia pa je eden največjih partnerjev pri zagotavljanju strokovnega izobraževanja dualnega sistema na šolah. Tudi žilinska univerza je v številnih primerih partner Kie, absolventi srednjih šol in fakultet sodelujejo s Kio. V okviru raziskovalno-razvojnih projektov na univerzi so izvedeni projekti, ki jih družba Kia uporablja v praksi.

Avtomobilisti gradijo parke, bolnišnice

Po drugi strani pa se tudi avtomobilisti zavedajo, da morajo tesno sodelovali s prebivalci in jim ponuditi bolj kakovostno življenje. Pri PSA ne sodelujejo dobro le z državo, ampak tudi z regijo in mestom Trnava. Organizirajo razne športne in druge dogodke, tudi zato je Trnava eno najlepše urejenih mest z moderno infrastrukturo.

Program, ki ga razvija družba Kia v okviru pomoči svojemu okolju, je danes pomemben sestavni del sistema subvencij žilinske regije. Družba Kia pomaga občinam, društvom pri razvoju v okviru sistema subvencij, pri obnovi trgov, šol. Zadnji zelo uspešen in dobro sprejet projekt, ne le v mestu, tudi širše, je bila finančna pomoč pri obnovi bolnice v Žilini, otroškega oddelka.

"Kje so Slovaki danes?,“ se sprašuje Brglez in ponudi ugotovitve. Gospodarsko nedvomno stojijo veliko bolje, kot, če avtomobilski industriji ne bi odprli vrat. Nezaposlenost je nizka. Višina povprečne plače se počasi dviguje, izrazito pa se širi tudi mreža dobaviteljev, kar daje možnosti zaposlitve širši skupini delavcev.

Slovaška je pred 20 leti v avtomobilski industriji prepoznala nekaj, kar Slovenija ni. Eden od vzrokov je zagotovo ta, da se je Slovaška ločila od Češke in predvsem od močnejših spon s Sovjetsko zvezo, Slovenci smo končevali zgodbo z Jugoslavijo in njenim trgom, in nismo očitno od EU pričakovali istega kot Slovaki. Oni so prepoznali bistveno večje priložnosti kot mi. In zdaj, ko tudi mi odpiramo vrata avtomobilski industriji in Magna prihaja v okolico Maribora, moramo od njih tudi mi kaj pričakovati. Ne zgolj delovnih mest in plačila na čas, ne zgolj malo nad povprečne plače, ampak tudi to, da bodo poskrbeli za delavce, poskrbeli za kakšno novo kolesarsko pot, da se bodo njihove družine družile ob raznih prireditvah, ki jih bodo organizirali in poskrbeli predvsem za okolje in prebivalce. Moramo se znati prilagoditi razmeram EU in tudi Slovenije. Mi jim moramo ponuditi veliko, veliko moramo tudi od njih pričakovati. Pričakujemo, ne samo od tujih podjetij, tudi slovenskih, da se delavci zaposlijo, da se ne uporabljajo več agencijski delavcci, da gredo lahko na dopust, porodniško ali bolniško in da dobijo regres. In s tem poskrbiš, da gre vse skupaj z roko v roki. Zahtevamo torej minimalne standarde.

Še več o tem, kako razmišljajo Slovaki o avtomobilski industriji, pa izveste ob ogledu oddaje Avtomobilnost.

Gregor Prebil