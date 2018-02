Poudarki Aleš Bratož, novi direktor ruskega Avtovaza

Nekdanji prvi mož Revoza naj bi prevzel mesto direktorja ruskega velikana Avtovaz.

Slovenec na čelu Lade?

Avtomobilska industrija

9. februar 2018 ob 06:48

Moskva - MMC RTV SLO

Nekdanji direktor Revoza, Aleš Bratož, naj bi prevzel vodenje ruskega velikana Avtovaz.

Nekdanji predsednik uprave Revoza, Aleš Bratož, je po odhodu iz Novega mesta prevzel mesto direktorja Renaultovega obrata Oyak Renault v Turčiji. Tam se je moral med drugim leta 2016 spopasti z veliko stavko proizvodnih delavcev.

Nato se je preselil še dlje na vzhod in prevzel vodenje dobavne in proizvodne verige ruskega avtomobilskega velikana Avtovaz, ki ima med drugim v lasti znamko Lada. To je bila za Bratoža vrnitev v Rusijo, kjer je od leta 2005 do 2008 v Moskvi vodil Renault Rusija.

Na čelo Avtovaza?

Po poročanju ruskih medijev pa naj bi Bratož zdaj prevzel mesto direktorja podjetja Avtovaz, na katerem bi zamenjal Nicolasa Maureja, ki je s prvim januarjem 2018 postal Renaultov prvi mož za regijo Evrazija.

Martin Macarol