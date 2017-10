Slovenija od EU-ja zahtevala strožje standarde za izpuste CO2

Zahteve po strožjih ukrepih

31. oktober 2017 ob 17:00

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Sedem držav članic Evropske unije, med njimi tudi Slovenija, je v pismu od Evropske komisije zahtevalo strožje ukrepe za zmanjševanje ogljičnih izpustov, ki bi omogočili doseganje zastavljenih ciljev do leta 2030.

Evropska komisija bo predstavila nove standarde za izpuste za avtomobile in lahka gospodarska vozila po letu 2020, kar bi do leta 2030 omogočilo, da bi se količina toplogrednih plinov spustila za 40 odstotkov pod raven iz leta 1990.

Evropska komisija zaključuje oblikovanje predloga, tisti, ki predlagajo strožje ukrepe, pa se zagovarjajo pred predstavniki avtomobilske industrije, ki trdijo, da bi prestroge določbe lahko preobremenile industrijo.

Sedem držav zahtevalo 40 odstotkov

Reuters je poročal, da Evropska komisija načrtuje zmanjšanje izpustov osebnih avtomobilov za od 25 do 35 odstotkov do leta 2030. Ob tem je sedem držav, ki v primerjavi s Francijo, Nemčijo in Italijo predstavljajo zelo majhen delež mogočne avtomobilske industrije, zahtevalo 40-odstotno zmanjšanje.

V pismu, ki so ga 25. oktobra naslovile na Evropsko komisijo, so zapisale, da bo Evropska unija težko dosegla zastavljene podnebne cilje. Pismo so podpisali ministri za promet in okolje Austrije, Belgije, Irske, Luksemburga, Nizozemske, Portugalske in Slovenije.

Odkar je Volkswagen priznal goljufanje glede izpustov v Združenih državah Amerike, se je tudi v drugih državah (večjih avtomobilskih proizvajalkah) povečal pritisk za sprejetje strožjih predpisov, ki urejajo avtomobilsko industrijo.

Evropski avtomobilski proizvajalci ob tem sporočajo, da podpirajo uvedbo čistejših avtomobilov, toda opozarjajo, da so odvisni od povpraševanja potrošnikov.

Nov predlog, ki ga bo Evropska komisija predstavila 8. novembra, naj bi za doseganje zastavljenih ciljev glede izpustov CO 2 od proizvajalcev med drugim zahteval uvedbo modelov z ničelnimi izpusti.

Martin Macarol