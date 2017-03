Spremljajte pogovor z avtomobilskim oblikovalcem Robertom Lešnikom

24. Avtomobilski salon Slovenije

27. marec 2017 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Tehnološkem paviljonu Avtomobilnosti se pogovarjamo z vodjem zunanjega oblikovanja osebnih vozil znamke Mercedes-Benz, Robertom Lešnikom.

V sodobne avtomobile je med razvojem vloženo veliko znanja z zelo različnih področij, med katerimi je eno najpomembnejših vsekakor tudi oblikovanje. Avtomobili so pač potrošniški izdelek in oblikovalci morajo po eni strani slediti neprestano spreminjajočim se pričakovanjem kupcev, hkrati pa, kolikor je le mogoče ustvariti kreacije, ki bodo sveže vsaj nekaj let, v idealnem primeru pa bodo opazne tudi veliko let po tistem, ko bo tekoče trakove zapustil zadnji predstavnik neke generacije določenega modela.

Robert Lešnik je vodja oddelka zunanjega oblikovanja osebnih vozil pri Mercedesu. Oblikoval je vse najnovejše mercedese, ki se danes vozijo po cestah. A Robert Lešnik je več kot to, je Slovenec, ki pri Mercedesu oblikuje prihodnost in eden ključnih mož, ki jim zaupa Dieter Zetsche, predsednik uprave Daimler AG.

Z Robertom Lešnikom ne bomo govorili zgolj o oblikovanju vozil, ampak tudi o tistem, ki se skriva pod zunanjo pločevino. Pogovor lahko spremljate tudi v prenosu na naši strani na Facebooku.

Matija Janežič