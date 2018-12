Tesla se pripravlja na evropski krst modela 3

10. december 2018 ob 09:28

Evropa - MMC RTV SLO

Teslin najmanjši in najcenejši model bo v Evropi na voljo od februarja prihodnjega leta. Za model z daljšim dosegom, ki z enim polnjenjem prevozi nekaj več kot 500 kilometrov, bo treba odšteti okoli 60 tisočakov, za zmogljivejšo različico performance pa okoli 70.000 evrov.

Evropski prodajalci se že veselijo prihoda modela Tesla 3. In veselijo se ga lahko tudi kupci. Italijanski mediji poročajo, da bodo naši zahodni sosedje, ki so rezervirali avtomobil, v kratkem dobili možnost osebnega naročila, pri čemer bodo avtomobil prejeli februarja 2019. V Italiji bo treba za model z večjim dosegom ter dvema motorjema (s štirikolesnim pogonom) odšteti najmanj 59.600 evrov, oziroma 70.700 za zmogljivejšo izvedbo performance. Osnovni model s pogonom na zadnji kolesi bo prispel proti koncu prihodnjega leta.

Znani so tudi podatki o dosegu po novem načinu merjenja WLTP. Ta pri različici z večjim dosegom znaša do 544, pri izvedbi performance pa do 530 kilometrov.

Poleg dosega med uradnimi podatki najdemo tudi končno hitrost, ki pri prvem modelu znaša 233 kilometrov na uro, pri drugem pa 250 kilometrov na uro. Drugi pospeši od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,7 sekunde. Navzven se bo od običajnih modelov razlikoval po zadnjem spojlerju iz ogljikovih vlaken in 20-palčnih platiščih, za katerimi se skrivajo rdeče zavorne čeljusti. Ena od njegovih posebnih lastnosti je dirkaški način track mode, ki omogoča uživaško drsenje zadnjih koles (driftanje).

Model 3 povzema glavne lastnosti večji modelov S in X, med drugim možnost posodabljanja programske opreme na daljavo prek spleta, uporabo 3.600 Teslinih polnilnic supercharger v Evropi ter uporabo drugih hitrih polnilnic prek priključka CCS combo 2.

Bogata serijska oprema in doplačilo za Autopilot

Serijska oprema bo med drugim vključevala električno pomična in ogrevana sprednja sedeža, multimedijsko napravo z 38,1-centimetrskim (15-palčnim) zaslonom na dotik in 14 zvočniki ter eno leto naročnine na Premium Connectivity, ki zagotavlja prikaz stanja v prometu na navigacijski napravi, storitev Spotify in posodobitve prek spleta. Vsi modeli bodo serijsko opremljeni tudi s kamerami in tipali za sistem Autopilot, pri čemer bo treba za funkcijo Enchanced Autopilot, ki omogoča samodejno ohranjanje hitrosti, vzdrževanje vozila znotraj voznega pasu ter samodejno parkiranje na ozkih parkirnih prostorih odšteti 5.400 evrov.

Na prihod modela 3 se pripravljajo tudi v drugih evropskih državah. V Nemčiji bo po podatkih nekega prodajalca treba za model z večjim dosegom treba odšteti 63 tisoč evrov.

Martin Macarol