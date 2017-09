To je Mercedesov cestni avtomobil s tehniko formule 1

Mercedes-AMG project one

12. september 2017 ob 06:08

Stuttgart - MMC RTV SLO,

Tik pred premiero na avtomobilskem salonu v Frankfurtu je Mercedes svetu pokazal svoj hiperšportni model s tehniko dirkalnika formule 1. Hibridni sklop s turbobencinskim motorjem in štirimi elektromotorji zmore več kot tisoč »konjev«, končna hitrost presega 350 km/h.

Mercedes-AMG je v preteklih tednih razkril kar nekaj podatkov o zelo posebnem modelu, ki si je izposodil tehniko pri Mercedesovem dirkalniku formule 1 W08. Vedeli smo torej, da ga poganja hibridni sklop z 1,6-litrskim turbobencinskim V6 motorjem v kombinaciji s štirimi elektromotorji, ki skupaj zmorejo več kot tisoč »konjev«. Zdaj pa vemo tudi, da elektromotorja spredaj ter eden na motorju razvijejo po 120 kilovatov (163 KM), četrti, na turbopolnilniku pa 90 kilovatov (122 KM). Moč se prenaša na vsa štiri kolesa prek robotiziranega, osemstopenjskega menjalnika z možnostjo pretikanja z obvolanskima ročicama. Hibridni sklop omogoča tudi do 25 kilometrov vožnje zgolj na elektriko, sistem pa deluje pod napetostjo 800 voltov.

Vedeli smo, da končna hitrost avtomobila presega 350 kilometrov na uro, še bolj impresiven pa je podatek o pospešku, ki pravi, da od 0 do 200 kilometrov na uro potrebuje le šest sekund.

Ne odpoveduje se udobju

V notranjosti takoj pade v oči na spodnjemu in zgornjemu delu prisekan volanski obroč, na katerem najdemo stikala za upravljanje voznih načinov, nastavitve vzmetenja in LED zaslon. Armaturno ploščo sestavljata 25.4-centimetrska (10-palčna) zaslona, za udobje pa skrbita klimatska naprava in električni pomik stekel. Ker avtomobil nima zadnjega stekla, ima vgrajeno tudi kamero za pomoč pri vzvratni vožnji.

Za project one je treba odšteti 2,27 milijona evrov, pri čemer naj bi bilo vseh 275 primerkov, kolikor jih bodo izdelali, že prodanih.

Martin Macarol