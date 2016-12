To so najbolj varni avtomobili leta 2016

Varnostni testi Euro NCAP

25. december 2016 ob 15:53

Bruselj - MMC RTV SLO

Združenje Euro NCAP je letos razbilo in s tem temeljito preizkusilo varnost 18 novih avtomobilov. Ob koncu leta je objavilo seznam modelov, ki so se v posameznih razredih najbolje odrezali.

Letos je Euro NCAP uvedel nov način testiranja in s tem nov način točkovanja, pri čemer je med preizkuse vključil sisteme za zaznavanje pešcev in samodejno zaviranje, ki so lahko vgrajeni serijsko ali kot del opcijskega varnostnega paketa. Zato so nekateri modeli, ki s tem sistemom niso serijsko opremljeni, lahko preizkušeni dvakrat in na koncu dobijo tudi dve oceni.

Prvi model, ki so ga preizkusili po novih merilih ocenjevanja, je bil toyota prius. Ta je dosegel 92 odstotkov točk za varnost odraslih potnikov, 82 odstotkov za varnost otrok, 77 odstotkov za varnost pešcev ter 85 odstotkov za asistenčne varnostne sisteme, s tem pa osvojil prvo mesto v razredu velikih družinskih avtomobilov.

V razredu majhnih družinskih avtomobilov se je najbolj izkazal hyundai ioniq, ki je za varnost odraslih dosegel 91 odstotkov, za varnost otrok 80, 70 za varnost pešcev ter 82 odstotkov za asistenčne varnostne sisteme. Preizkusili so hibridni model, ocena pa velja tudi za druge različice.

Med malimi športnimi terenci se je najbolje odrezal volkswagen tiguan, ki si je za varnost odraslih potnikov prislužil 96 odstotkov, 84 oziroma 72 odstotkov za varnost otrok in pešcev ter 68 odstotkov za varnostne asistenčne sisteme.

Pri združenju so med drugimi pohvalili tudi seat ateco ter novega mercedesa razreda E, ki pa mu niso mogli podeliti naslova najboljšega v razredu, ker je bil letos to edini preizkušeni model iz razreda "direktorskih" limuzin.

Borut Fakin