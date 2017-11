Tokrat osem odličnih z volvom XC60 na čelu

Euro NCAP

9. november 2017 ob 09:18

Bruselj - MMC RTV SLO

Pri združenju Euro NCAP so tokrat preverili varnost osmih avtomobilov in vsem podelili pet zvezdic. Najbolje se je odrezal novi volvo XC60.

Tokrat so na preizkusih, ki vključujejo trke v fiksne ovire in pešce ter preizkušanje aktivnih in pasivnih varnostnih pripomočkov, znašli križanci in športni terenci citroën C3 aircross, mitsubishi eclispe cross, opel crossland X, seat arona, škoda karoq, volvo XC60 volkswagen T-roc, in kot edina kombilimuzina volkswagen polo.

Najbolj je blestel volvo XC60, ki je dosegel 98 odstotkov točk za varnost odraslih potnikov, s čimer se je izenačil z modelom XC90, ki so ga preizkusili leta 2015, hkrati pa je postal tudi najvarnejši avtomobil letošnjega leta. Odlikujejo ga namreč sistemi, ki so sicer značilni za avtomobile višjih razredov, zahvaljujoč novemu sistemu samodejnega zaviranja AEB pa se je uspešno samodejno izognil vsem trkom z ovirami. Pohvalo si zasluži tudi volkswagen polo, ki se pridružuje skupini mestnih malčkov (nissan micra, ford fiesta in seat ibiza) s serijsko vgrajenim sistemom za samodejno zaviranje v sili. Nemškega malčka odlikuje tudi zelo dobra zaščita odraslih potnikov in otrok.

Športni terenci in križanci suvereno

Dobro so se odrezali tudi kompaktni športni terenci in križanci. Citroën C3 aircross je pokazal, da premore dobro zaščito odraslih potnikov in otrok ter le malce slabšo za pešce. Na tem področju pa se je z najboljšo oceno izkazal mitsubishi eclipse cross.

Dober rezultat je dosegel tudi opel crossland X, ki je pokazal visoko stopnjo zaščite za otroke pri čelnem trku, a nekoliko slabšo za prsni koš potnikov v drugi vrsti.

Preizkus seata arone je temeljil na predhodnih preizkusih modela ibiza, na katerem je mali SUV zasnovan, pri čemer so izvedli še dodatne teste. Le-ta je pokazal dobro raven aktivne in pasivne varnosti, toda ne premore sistema za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu. Škoda karoq je dosegel največje možno število točk ob stranskem trku, pokazal pa je nekaj pomanjkljivosti pri zaščiti otrok. Volkswagen T-roc tako kot polo zelo dobro varuje odrasle potnike in otroke. Dosegel je najboljši rezultat pri bočnih trkih, nekaj kritik pa si je prislužil za varnost pešcev.

Martin Macarol