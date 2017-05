Toyotina šola vožnje za otroke

Učenje skozi igro

30. maj 2017 ob 07:16

Tokio - MMC RTV SLO

Avtomobili ne privlačijo le odraslih, temveč zelo zanimajo tudi otroke, ki bi radi izvedeli, kako deluje stroj, ki ga upravljajo starši. Toyota je zato zasnovala poseben avtomobil, ki ga bodo lahko v okviru posebne šole vožnje upravljali otroci.

Se še spomnite, ko so vam starši dovolili za volan parkiranega avtomobila in omogočili odkrivanje stroja, ki ga lahko upravljajo le odrasli? Ali pa so vam celo dovolili se v naročju z rokami na volanskem obroču zapeljati kakšen krog? Pri Toyoti so se odločili to izkušnjo popeljati na čisto novo raven. Na sejmu igrač v Tokiu, ki bo potekal od 1. do 4. junija, bo predstavila posebno šolo vožnje, imenovano Camatte, za katero je pripravila tudi čisto pravi avtomobil.

Za volanom pravega avtomobila

Mladi obiskovalci bodo lahko na Toyotinem razstavnem prostoru najprej na simulatorju spoznali delovanje stopalk za plin in zavor ter delovanje krmiljenja, nato pa bodo lahko svoje znanje in sposobnosti preizkusili na posebni stezi. Otroci bodo upravljali mali roadster, imenovan Camatte Petta. Gre za najnovejšo različico konceptnega avtomobila, ki ga Toyota na razstavi igrač predstavlja zadnjih nekaj let.

Preden bodo sedli za volan, bodo lahko nadobudni vozniki okrasili avtomobil po svojem okusu z različnimi magnetnimi “nalepkami” nato pa bodo lahko pridobili “vozniško dovoljenje”, na katerem ne bo manjkala niti fotografija.

Pri Toyoti so seveda pomislili tudi na najmlajše, ki še niso dovolj visoki, da bi lahko sedli za volan malega roadsterja in zanje pripravili učenje vožnje na simulatorju.

Ker vemo, da je treba voznike vzgajati od mladih nog, upamo, da se bo Toyota ali morda kakšen evropski proizvajalec lotil česa podobnega tudi v naših krajih.

Martin Macarol