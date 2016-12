V prihodnosti ne bo dovolj samo prodajati avtomobila, ampak mobilnost.

Avtomobilnost v letu 2016

23. december 2016 ob 06:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

V zadnji letošnji oddaji Avtomobilnost smo pogledali, katere avtomobilistične ideje nam je prineslo iztekajoče se leto. 75. oddaja je sestavljena iz kolaža tematik, ki so zaznamovale našo televizijsko oddajo na drugem programu nacionalne televizije in avtomobilski svet. Avtomobilnost se na TV-zaslone spet vrača 19. januarja, ko bo oddaja v znamenju izbora Slovenski avto leta 2017.

Vsaj tri teme so stalnica v oddaji Avtomobilnost: varnost, tehnologija in ekologija. V zadnji sezoni pa je v avtomobilskem svetu, tudi v naši oddaji, velikokrat prišla na dan beseda multimodalnost. O tej temi smo govorili z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem. In v letošnji sezoni, če ste bili pozoren gledalec, ste lahko skupaj z nami opazili, da so avtomobilistična podjetja našla nov poslovni model.

Ugotovili so, da v prihodnosti ne bo dovolj samo prodajati avtomobila, ampak mobilnost. In to bo potekalo tako, kot to poteka pravzaprav že zdaj. S kartico. Z eno kartico bo mogoče potovati s kolesom, avtobusom, letalom in seveda tudi z avtom.

Prihodnost ni tako daleč

Bralci MMC ste v komentarjih pod tovrstnimi članki pogosto navajali, da gre za preveč oddaljeno prihodnost. Vendar pa lahko z eno kartico v večjih mestih že zdaj uporabljamo več prevoznih sredstev. Da ne govorimo o car sharingu in Uberju, celo LPP je uvedel "električni taksi", ki prav tako pri nas prihajata na velika vrata. Na Mestni občini Ljubljana so prepričani, da Ljubljančani v naslednjem desetletju ne bodo več potrebovali drugega avtomobila pri hiši.

V prihodnosti pa se bomo očitno še bolj delili na bogate in revne. Avtomobilska industrija se vse bolj nagiba k ponujanju storitev, ki bodo, odvisno od višine naročnine, ali bo to klasična ali premium, ponujali tudi hitre vozne pasove in boljša parkirna mesta za bogatejše voznike.

Bili smo na štirih velikih avtosalonih

A tudi če odmislimo, da nas pošiljajo na avtobuse, vlake, kolesa, nam ponujajo tudi druge vsebine, tudi take, da svoj avtomobil posojamo in z njim služimo. Tovrstne teme smo spoznavali na salonih v Ženevi, Parizu, Barceloni in Los Angelesu. Prav zadnji je bil še posebej zanimiv. V prestolnici filma so združili avtomobilski salon s salonom novih tehnologij in ga poimenovali, da, Avtomobilnost – tako, kot je ime oddaji, ki jo lahko spremljate na drugem programu nacionalne televizije ob četrtkih zvečer. In pisali smo o tem, da bo ljubljanski avtomobilski salon šov na visoki ravni.

Sedanjost je multigorivna

Drugo področje, ki smo se ga večkrat dotaknili v oddaji, je ekologija. Letošnje leto je zelo zaznamovala odločitev, da živimo v času multigoriv in da bo čas, ko bodo multigoriva na razpolago, zelo dolg. Vprašanje, koliko dolg bo, je podkrepljeno tudi s tem, da bosta bencin in dizelsko gorivo še dolgo zelo živa in da druga goriva, ki jim danes še pravimo alternativna, elektrika, plin, vodik, niso več alternativna - in manj ko so alternativna, nižja bo njihova cena. Skrbno smo pogledali energent sedanjosti – zemeljski plin CNG, ki bi ga lahko pridelovali tudi iz gnojevke krav. Ste vedeli, da bioplin iz gnojevke ene krave zadovolji dnevne potrebe povprečnega slovenskega voznika?

Dolgoročno se kot močan energent kaže elektrika in to leto je na tem področju prineslo dve močni novosti - dosegljive električne avtomobile, ki bodo ponujali doseg več kot 300 kilometrov, in pospešeno gradnjo hitrih polnilnic. Celo ob avtocestah in na počivališčih slovenskega avtocestnega omrežja. Električni avtomobili niso več samo za "eko frike". Avtomobilska industrija je torej na veliki prelomnici.

Motorji na notranje zgorevanje imajo prihodnost

Na drugi strani pa še vedno prevladujejo bencinski in dizelski motorji. Da dizelski motorji zagotovo še niso "rekli zadnje", nam je povedal vodja evropske Mazde Jeffrey H. Guyton. Obljubil je, da bo Mazda porabo goriva klasičnih motorjev znižala za 30 odstotkov. Do popolne elektrifikacije pa bodo dizelske in bencinske motorje bolj množično opremljali z majhnimi elektromotorji.

Ne zaradi električne vožnje, pač pa zaradi prijetnejše vožnje pri bencinskih oziroma dizelskih avtomobilih. S hibridizacijo so tudi ti motorji vse čistejši. Še ena velika novost je filter trdnih delcev. Najprej so se množično pojavili dizelski filtri trdnih delcev, zaradi česar pri novejših primerkih ne vidimo več črnih dimnih zaves za vozili, zdaj pa bodo vgrajeni tudi v bencinske motorje, zato ker tudi tisto, kar se ne vidi, ubija.

Avtonomna vožnja, hokejski plošček in lidar

In tu so avtonomni avtomobili. "Tehnološko že obvladamo vožnjo, sama tehnologija je tako daleč, da bi jo lahko ponudili strankam," je v odmevnem intervjuju za našo oddajo povedal Matjaž Korman, vodja ekipe za konceptna vozila pri Audiju.

Letošnje leto je prineslo tudi streznitve in prve smrtne žrtve. Spomnimo se prve smrtne žrtve v samovozeči tesli model S. Agencije so že ukrepale. Tesla Motors je zavajal z besedo avtopilot, kar je opozorilo, da smo v dobi asistenčnih sistemov, ki se še razvijajo. In ključen za prodor samovozečih vozil na ceste bo hokejski plošček – lidar!

Avtonomna vozila se bodo več kot očitno najprej pojavila v gospodarskih vozilih oziroma vozilih za točno določene naloge. Olli uvaja revolucionarno idejo, demokratizacijo razvoja prek globalnega natečaja in lokalno proizvodnjo s pomočjo 3-D-tiskanja.

Varna vožnja je vodilo oddaje Avtomobilnost

Varnost je za oddajo Avtomobilnost zelo pomembna. Radi se dejavno vključimo v izboljšanje varnosti na naših cestah. Prizadevamo si, da bi tradicionalne pereče teme prikazali tudi z drugega vidika, jih naredili privlačnejše, kot je lahko privlačna dinamična vožnja, s katero smo odprli nova področja prometne varnosti. Zanimiva je, ker jo vsi povezujejo z varnostjo in možnostjo, da privede do nesreče, ampak mi smo v oddaji dokazali, da lahko z dinamično vožnjo vozimo po predpisih in varno. In dinamična vožnja je zanimiva tudi zato, ker dinamika prodaja avtomobile. Zato se je je neumno izogibati. In tudi pri motoristih se nismo izognili padcev. Pogledali smo, kakšne so lahko tehnike padanja, ki udarec omilijo. Pogledali smo tudi najnovejše tehnologije pri razvoju oblek motoristov.

Padci se dogajajo tudi v pešconah, kjer se križajo rolke, kolesa, skuterji, pešci. Opozorili smo na neupoštevanje varnostne razdalje slovenskih voznikov in voznic, ki se tudi v megli ne zmenijo na to, da so "prilepljeni" na blatnik vozila pred njimi. Nadaljevali smo z varno vožnjo. Bili smo na 35 osnovnih šolah ter otrokom in šolnikom predstavili, kako se mora otrok pravilno voziti v vozilu in otroškem sedežu. Šolam smo podelili kar 200 otroških sedežev, da se ne bodo otroci vozili brez njih v šolskih kombijih, čeprav vsi strokovnjaki za varnost opozarjajo, da je to nevarno početje in "tempirana bomba", ki bi lahko polnila časopisne stolpce v črni kroniki. Ampak to je šele začetek.

"Skupaj z vami smo ugotovili, da je ogromno nepravilnosti pri prevozih otrok, zakaj čakati, da se nekaj zgodi, če lahko to preprečimo,“ je bil najpogostejši odziv na našo akcijo.

Pa smo prišli do konca zadnje letošnje Avtomobilnosti. Želimo vam lepe praznike in varnosti, a vseeno tudi dinamično leto 2017. Se vidimo januarja, ko gremo naprej z izborom za Slovenski avto leta 2017.

Ekipa Avtomobilnosti