V Ženevi nova največja bavarska kupejevska limuzina

BMW serije 8 gran coupé

5. marec 2018 ob 10:22

München - MMC RTV SLO

BMW je objavil zasenčeno podobo novega avtomobila in napovedal, da bomo več izvedeli v Ženevi. Gre za koncept serije 8 gran coupé, ki bo del nove prestižne družine serije 8.

BMW obuja legendarno serijo 8 z vrha ponudbe, s čimer želi okrepiti svojo ponudbo v najbolj luksuznem razredu. Bavarci so maja lani predstavili kupejevski koncept serije 8, kateremu bodo sledili še kabriolet ter štirivratni model s poznano oznako gran coupé. Kupe bo prispel proti koncu letošnjega leta, medtem ko bo kabriolet nared v začetku leta 2019, štirivratni model, ki ga bodo s konceptom napovedali v Ženevi, pa naj bi prišel še nekoliko pozneje.

Serija 8 bo nadomestila modele serije 6 in poudarila BMW-jevo željo po tekmovanju z luksuznimi predstavniki, kot so bentley continetal GT, mercedes razreda S coupé in porsche panamera. Prva podoba kaže, da ima novinec daljšo kabino kot kupe, pri čemer se streha močno spušča proti zadku. S tem so oblikovalci dosegli zelo privlačen videz, sprašujemo pa se, koliko so za to žrtvovali prostor za glave zadnjih potnikov. Obenem dopuščamo možnost, da računalniška risba malce preveč poudarja določene elemente, ki pri serijskem modelu ne bodo tako izraziti.

Govori se, da naj bi gran coupe serije 8 v Ženevi nastopil kar v najbolj zmogljivi izvedbi M8, pri čemer na prvi sliki na sprednjih blatnikih ni videti rež, s katerimi so običajno opremljeni modeli oddelka M.

Študijo, ki jo bomo videli v Ženevi, bo najverjetneje poganjal z dvema turbopuhaloma podkrepljeni 4,4-litrski bencinski V8 v kombinaciji z osemstopenjsko avtomatiko in štirikolesnim pogonom. To naj bi lepotcu omogočilo pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v približno treh sekundah, kar je več kot spoštovanja vreden rezultat.

Martin Macarol