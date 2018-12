Veliki družinski športni terenci na pohodu

Seat taracco, novi model, prva vožnja

7. december 2018 ob 08:49

Tarragona - MMC RTV SLO

Velike terenci, s sedmimi sedeži v treh vrstah, tremi ločenimi v drugi sedežni vrsti, so zadnji trend v rastočem segmentu športnih terencev. Ima ga tudi Seat, ki smo ga preizkusili v mestu, po katerem je dobil ime.

Alhambra je znana po slovitem dvorcu pod Sierra Nevado, leonu pripada središča mesta, toledo je mesto znano iz bronaste dobe, arona je daleč spodaj v vulkanskih Tenerifih, Ibiza je znana po super plesnih ritmih dobre glasbe, Taragona, od koder prihaja tarraco, pa ime uporablja še iz rimskih časov.

Velik, mogočen, a seat tarragona, ni pravo ime zanj, kot je v navadi, da imajo Seatovi modeli imena po španskih mestih. Taracco je imel dobil po mestu Taragona, ki je 100 kilometrov južneje od Barcelone. A, če bi šlo za aragono, bi šlo gotovo za kakšno dinamično in vročo Španko. Točno zato mu je ime taracco.

Ne gre za goljufanje sistema

"Namenoma smo ga poimenovali tarraco, saj daje občutek izjemne moči in trpežnosti," nam je na predstavitvi v Tarragoni povedal vodja komunikacij pri Seatu Roberto Toro. Prav zato smo se tokrat malo bolj posvetili poimenovanju, saj pri zamenjavi taragone za tarraca vendarle ne gre za goljufanje sistema poimenovanja.

Pozanimali smo se iz prve roke, pri turističnem vodniku Tacu Tovarju: "Vsi naši avtomobili imajo sodobna imena. leon ali ibiza, ne legio ali ebusus. Slednji imeni sta latinski.“ Tovarna je zdaj ime svojega modela prvič povezala s starorimsko zgodovino, s pomembnim mestom Tarraco, zdaj Tarragona.

Hkrati ime tarraco deluje pompozno, bolj umetelno in vzvišeno. Zato katalonski intelektualci raje rečejo, da gredo v Tarraco in ne v Tarragono. Se pa prebivalci Tarragone res lahko počutijo vzvišene kraljevsko oziroma bolje rečeno cesarsko.

"Tarraco so Rimljani ustanovili v 3. st. pr. n. št. Bil je prva rimska naselbina v zahodni Evropi zunaj Italije. Razcvet je doživel leta 27. pr. n. št. je v njem dve leti zadrževal prvi rimski cesar Avgust. V tem času med letoma 25. in 27. pr. n. št., je bil Tarraco neuradna prestolnica rimskega cesarstva. Cesar je vladal od tu. To je bilo najsvetlejše obdobje mesta,“ nam je povedal Tovar.

Odločilo je javno glasovanje

Izbira imena pa je v tokratnem primeru še posebej zanimiva, kajti tokrat so ime izbrali s pomočjo javnega glasovanja. Da mu bo ime tarraco je namreč določilo 146.000 oboževalcev Seata iz 134 držav. V finalu so bila sicer še mesta Avila, Aranda, Alboran. A kakorkoli, tarraco je nova Seatova zgodba. Je prvi tako velik SUV in v odvisnosti od vaših želja tudi primerno drag. Lahko namreč dosega tudi 50 tisoč evrov in več.

Toda s tarracom Seatovi trgovci ne bodo imeli opravka izključno z novimi kupci. Kajti ena bistvenih značilnosti avtomobila je prostornost.

"Tarraco ima lahko pet ali sedem sedežev. Prtljažni prostor meri 760 litrov. Veseli smo, da omogoča družinam tudi postavitev treh otroških sedežev v vrsto,“ pravi Simona Mavsar, direktorica znamke Seat pri podjetju Porsche Slovenija.

Roko na srce, tarraco ne bo mogel nikoli zadovoljiti družin tako kot enoprostorec alhambra, ki ima drsna vrata in ločene pomične sedeže, in tega se pri španski znamki dobro zavedajo. Zato kljub dejstvu, da se pri drugih znamkah enoprostorci umikajo SUV modelom, pri Seatu vsaj še za nekaj let ostajajo v službi družin.

"Z uspehom alhambre sem zelo zadovoljen. Še jo bomo prodajali,“ zatrjuje Seatov predstavnik za stike z javnostjo.

Tarraca sicer v resnici že dobro poznamo. Vozili smo ga v podobi Volkswagna tiguana allspace in škode kodiaqa. Z njima si tudi deli proizvodnje trakove. V Nemčiji, ne v Španiji.

"Kar danes diferencira ne samo avtomobila, ampak na splošne produkte, je to, kakšna zgodba stoji za produktom. In zgodba že same blagovne znamke, ki odraža neko energijo, mladostnost, glasbo, izraža življenje. Filozofija je, da življenje ne šteje v letih, ampak v zgodbah. Ta mladostnost, energija, temperament, je tisto, kar Seatovo znamko loči od drugih,“ razloži Mavsarjeva.

Prihajajo novi modeli

Posvetimo pa se še malo Seatovi bližnji prihodnosti

Toro pravi, da bodo prihodnje leto predstavili leona v različnih karoserijskih različicah, ponudili pa bomo veliko izbiro motorjev. „Z velikimi avtomobili blagovna znamka Seat še ni končala V letu 2020 prihaja nova, malo večja modelska pokritost s strani Seata in recimo B razreda,“ še dodaja Mavsarjeva.

Tarraca smo v oddaji Avtomobilnost zapeljali na domačem pragu.

Gr. P., Miha Merljak