Volkswagen, FCA in Volvo za pametno povezljivost v avtomobilu

Nova orodja za povezljivost

2. januar 2017 ob 19:43

Las Vegas - MMC RTV SLO

Poleg sistemov, ki nas bodo, kot kaže, že v bližnji prihodnosti pripeljali do avtonomne vožnje, avtomobilski proizvajalci pospešeno razvijajo tudi sisteme za povezljivost. Le ti bodo uporabnikom zagotavljali več udobja, jih kratkočasili ter jim omogočali varno opravljanje službenih opravil med vožnjo.

Pred sejmom potrošniške elektronike CES v Las Vegasu, ki bo ponovno odprl svoja vrata 5. januarja, je Volkswagen predstavil aplikacijo, ki uporabniku omogočala daljinsko nastavljanje sedežev, ogledal, gretja in željene radijske postaje. Z njo želijo Nemci iz Wolfsburga pokazati, kako bo lahko človek v prihodnje komuniciral z avtomobilom.

Prek te aplikacije bodo uporabniki lahko preizkusili t.i. Volkswagen Ecosystem, ki omogoča popolno personalizacijo avtomobila, vključno z vrsto in jakostjo ambientalne osvetlitve. Aplikaciji sta na voljo tako Applove naprave, kot za naprave s sistemom Android.

Novosti na področju povezljivosti bo na sejmu v mestu greha predstavila tudi skupina FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Ta je v sodelovanju z Googlom razvila nov informacijskozabavni sklop, ki temelji na sistemu Android 7.0 Nougat. Nova programska oprema bo na ogled v Chryslerju 300, ki bo opremljen z multimedijsko napravo Uconnect z 21,3-centimetrskim (8,4-palčnim) zaslonom na dotik. To pomeni, da bodo tudi za Fiatove modele kmalu na voljo aplikacije, kot so Google Maps, Pandora, Spotify, NPR One, Pocket Casts in Google Assistant.

V preteklih dneh pa je Volvo za modele serije 90 predstavil aplikacijo Skype Business, ki omogoča varno in udobno opravljanje konferenčnih klicev iz avtomobila. Orodje, ki ga je razvil Microsoft, na osrednjem zaslonu prikaže načrtovane sestanke in informacije o sodelujočih ter uporabniku omogoča, da se poveže zgolj s pritiskom na en gumb. Poleg poenostavljenega klicanja bo vozniku na voljo tudi Microsoftov osebni asistent Cortana, ki med drugim omogoča iskanje datotek, spletno iskanje in pošiljanje elektronske pošte z glasovnim upravljanjem.

Vse to se dogaja vzporedno z razvojem sistemov za avtonomno vožnjo, zaradi katerih bomo v avtomobilu naenkrat imeli veliko časa, ki ga bomo lahko porabili na koristen ali zgolj prijeten in varen način.

Borut Fakin