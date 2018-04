Volkswagen predstavil dvolitrski TDI z blagim hibridom

Nova generacija dizelskih motorjev

30. april 2018 ob 08:02

Dunaj - MMC RTV SLO

Volkswagen je na Dunaju predstavil novo generacijo dvolitrskega turbodizelskega motorja z blago hibridno tehnologijo. Na voljo bo v treh različicah moči.

Prah, ki ga je dvignil škandal Dieselgate, se še kar ni v celoti polegel. Pri Volkswagnu zato hitijo z elektrifikacijo, ob tem pa niso popolnoma opustili razvoja dizelskih motorjev. Na tradicionalnem dogodku Vienna Motor Symposium na Dunaju so namreč predstavili svoj prvi dvolitrski turbodizelski agregat z blagim hibridnim sistemom, ki je namenjen serijski proizvodnji.

Motor z oznako EA288 Evo je opremljen z 12-voltnim jermenskim zagonskim alternatorjem in litij-ionsko baterijo. To po zagotovilih proizvajalca prinaša manjšo porabo in več udobja v vožnji. Poleg tega so nadgradili in izboljšali tudi SCR ter filter za trde delce.

Manjši izpusti in več moči

Turbopolnilnik je bolj odziven, izpusti ogljikovega dioksida pa so se v primerjavi s prejšnjo generacijo zmanjšali za 10 gramov na kilometer. Da bi to dosegli, niso zmanjšali moči, temveč so jo celo povečali do devet odstotkov. Dvolitrski TDI z blagim hibridnim sistemom bo tako na voljo z razponom moči od 100 do 150 kilovatov (od 136 do 204 KM). Poleg tega je inženirjem uspelo zmanjšati toplotne izgube in izgube zaradi trenja ter hkrati zmanjšati maso motorja.

Prenovljeni turbodizelski štirivaljniki bodo najprej našli prostor v Audijevih modelih z vzdolžno vgrajenimi motorji, kasneje pa tudi tudi v drugih koncernskih modelih, ki slonijo na platformi MQB.

Na dogodku so govorili tudi o 48-voltnem blagem hibridnem sistemu, s katerim bo opremljen golf osme generacije in bo poleg zmanjšanja porabe ter izpustov z močjo elektrike zagotavljal tudi izjemne zmogljivosti.

Martin Macarol