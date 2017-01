Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Volvo je prvič po več kot pol stoletja izgubil švedski primat. Foto: Reuters Sorodne novice 10 velikih avtomobilskih novosti v letu 2017 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Volva po več kot pol stoletja z domačega prestola vrgel Volkswagen

Samo golfov je bilo prodanih več kot treh volvov skupaj

3. januar 2017 ob 13:56,

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

Prvič po letu 1962 naziv najbolj prodajane avtomobilske znamke na Švedskem ni pripadel švedskemu Volvu, temveč nemškemu Volkswagnu.

Priljubljeni nemški avtomobil, golf, je namreč lani predstavljal 5,9 odstotka vseh prodanih novih avtomobilov na švedskem trgu, medtem ko so Volvovi modeli v70, s90 in v90 skupaj dosegli 5,7-odstotni delež.

"Minilo je 54 let, odkar se je na vrh te statistike uvrstila druga znamka kot Volvo," so ob tem v izjavi zapisali pri švedski podružnici Volkswagna. "Nazadnje se je to zgodilo leta 1962 in tudi takrat je bil na vrhu Volkswagen," so dodali. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je takrat šlo za model beetle.

Po švedskih cestah sicer še vedno vozi največ volvov (21,5 odstotka), na drugem mestu so volkswagni (15,7 odstotka), na tretjem pa audiji (7,3 odstotka). Volvo, ki je prvi avtomobil izdelal leta 1927, med Švedi uživa velik ugled kot kakovostna znamka z uporabnimi in zanesljivimi rešitvami.

Švedski avtomobilski trg je sicer v minulem letu zabeležil rekord po številu prodanih vozil, saj so zabeležili 372.300 novih registracij. To je osem odstotkov več kot leta 2015, ko je število novo registriranih vozil preseglo rekord iz leta 1988.

Švedsko združenje proizvajalcev avtomobilov rekordno prodajo pripisuje močnemu švedskemu gospodarstvu, veliki kupni moči potrošnikov, rekordno nizkim obrestnim meram in stabilnim razmeram na trgu dela. V letošnjem letu sicer pričakuje triodstotni padec prodaje.

T. K. B.