Vsi ne želijo voziti športnih terencev

Peugeotov produktni direktor Laurent Blanchet je spomladi lani na avtomobilskem salonu v Ženevi potrdil načrte za limuzino segmenta D ter povedal, da se bo le-ta uvrščala med glavne igralce in premijske modele v razredu. Misli je na novo generacijo peugeota 508, ki smo ga dočakali na letošnji Ženevi. In imel je prav. Nekateri mu pravijo kar ubijalec VW arteona.

Laurent Blanchet je pred letom dni dejal, da želi biti znamka najboljša med glavnimi igralci, a ne želi biti premijska, ker je to naloga znamke DS. Peugeot želi biti zelo dobra splošna znamka, zato pa mora biti prisotna tudi v segmentu D, in to s peugeotom 508.

"Pričakovali smo limuzino, pričakali pa kupe, petvratni. Presenetili ste nas," je voditelj Avtomobilnosti David Urankar nagovoril sogovornika. Tudi zato, ker nismo pričakovali tako premijskega avtomobila. Sogovornik je pojasnil: "Spremenili smo strategijo. 508 je bila klasična triprostorska limuzina, ki v dolžino meri kar precej, okoli 4,8 metra. Dejali smo si, potrebujemo novo strategijo, saj se segment spreminja." Kljub temu, da je D razred vozil v Evropi v veliki krizi, sodeč po prodajnih številkah, so ponavadi ti modeli zastavonoše številnih znamk, tudi Peugeota. Tako kot segment vozil, se spreminjajo tudi kupci, ki si v D razredu želijo dinamično oblikovanih vozil, priznava sogovornik, zato je kupe, z uporabnejšimi petimi vrati edina logična rešitev, ki jo vidimo tudi pri konkurenci, VW arteon, opel insignia ... Imajo jih tudi premium znamke.

Avto dimenzijsko ostajajo podobno velik, je pa opazno nižji od aktualnega peugeota 508 in širši. "Oblikovalci bi rekli, da imamo odličen paket, drzno obliko, uporabno notranjost, velik prtljažnik. Pri obliki bi poudaril vrata brez okvirjev in nižjo streho. Navdih vsekakor izvira iz kupejev."

Sogovornik priznava, da kljub padcu povpraševanja v določenih razredih, na primer limuzinah višjega srednjega razreda, ali pa enoprostorcih, določeni kupci iščejo prav to. Ne želijo vsi voziti športnih terencev, kot se včasih zdi, ko pogledamo strmo vzpenjajoče se krivulje, ki kažejo prodajo križancev in športnih terencev. "Veliko ljudi si želi avto, v katerega se bodo zaljubili na prvi pogled. To je 508. Zato kupe. Če pogledate prostor in proporce, to ni kupe, to je prava limuzina, ki pa je navdihnjena z dizajnom kupeja. Ima pet vrat. To je zelo učinkovit model, tudi z ekološkega vidika. Danes vsi govorijo o izpustih CO2. S tem avtom, ki je nižji in 70 kilogramov lažji od aktualnega modela, in je zelo učinkovit, bo znamka dosegla tudi nižje emisije CO2."

Prav emisije CO2 so bila vroča tema v Ženevi, saj so pri JATO Dynamics razkrili, da so se lani prvič po desetih letih v Evropi povečale. To je tudi posledica velike priljubljenosti športnih terencev, ki zaradi zmogljivejših motorjev, ki jih potrebujejo za premagovanje večjih sil zaradi večje mase vozil, porabijo več goriva in v zrak izpustijo več toplogrednih plinov.

"To drži," pravi Blanchet, kot drugi vzrok povečanja emisij pa navede, da tudi pri terencih vse več ljudi izbira bencinske motorje in ne dizelske. "Dizelska vozila izpuščajo manj CO2 v zrak. Pri peugeotu 508 bomo lansirali tudi priključni hibrid s 50 kilometri dosega na elektriko. Poraba goriva bo okoli treh litrov. "Zahvaljujoč aerodinamiki, učinkovitosti, izpustom, bo skupni strošek za lastnika ali podjetje manjši, to se bo poznalo tudi na mesečnem znesku," zagotavlja Blanchet.

Tudi v primeru peugeota 508 lahko pričakujemo GT modele: "Seveda. To je naša strategija, GT line paket in GT različice. Vendar po bolj ugodni ceni. Kupec lahko izbere GT line različico z atraktivnim dizajnom. Naša naloga je nagovoriti čim širši krog kupcev, vendar ne za ceno, ki jo ne bodo mogli plačati."

S športnim karakterjem so pri Peugeotu, ob premium občutkih zaradi GT opreme, pokazali, kako se bodo ločili od družinskih znamk, Citroëna in Opla. Citroëni bodo bolj "funky" za mlade, Opel pa ima svoj tradicionalni krog kupcev, ki prisegajo na "narejeno v Nemčiji."

