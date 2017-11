Yamahin poltovornjak za aktivni življenjski slog

Poudarki Poltovrnjak za štiri potnike in dva motocikla

1. november 2017 ob 07:52

Tokio - MMC RTV SLO

Yamaha na avtomobilskem salonu v Tokiu predstavlja privlačno konceptno vozilo, ki ponuja dovolj prostora za štiri potnike in dva motocikla.

Yamaha proizvaja cestne in terenske motocikle, vodne skuterje, štirikolesnike in glasbene instrumente. Zdaj pa so si pri svetovno znanem japonskem proizvajalcu zamislili vozilo za prevoz vsega tega. Gre za študijo kompaktnega poltovornjaka, imenovanega cross hub, ki ga predstavljajo v Tokiu, in ki med številnimi zanimivostmi prinaša zelo učinkovito izrabo prostora.

Za štiri potnike in prevozna sredstva

Na približno 4,5 metra dolžine namreč ponuja štiri sedeže v zelo posebni postavitvi. Voznik sedi na sredini, malce nazaj levo in desno od njega sta nameščena dva sedeža, četrti pa za njim. Takšna razporeditev zagotavlja večji tovorni prostor, ki po potrebi lahko sprejme dva motocikla ali štirikolesnik.

Za zdaj še ni znano, ali bo privlačni posebnež prišel do serijske proizvodnje. Pri Yamahi bodo ocenili odziv občinstva in se odločili, če ga bodo začeli proizvajati. Nedvomno gre za zelo poseben avtomobil, ki ne bo všeč vsem, toda glede na dinamičen življenjski slog občinstva, ki ga nagovarja, bo verjetno prejel več glasov za, kot tistih proti.

To pa ni Yamahin prvi izlet v avtomobilski svet. Pred dvema letoma je v Tokiu predstavila zelo dodelan koncept malega uživaškega športnega avtomobila, imenovanega sports ride. Le 750 kilogramov težek dvosedežnik s karoserijo iz ogljikovih vlaken naj bi poganjal 1,5-litrski turbobencinski stroj. Predserijski avtomobil naj bi bil nared konec letošnjega leta, serijski pa kmalu za tem.

Martin Macarol