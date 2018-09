Z malo truda lahko prej prodate rabljeno vozilo

Dobra fotografija, dobra prodaja

2. september 2018 ob 07:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dobra fotografija na spletni strani za prodajo vozil je lahko ključnega pomena, da boste za svoj rabljeni avto iztržili več denarja in ga tudi prej prodali. Tokrat smo pripravili nekaj nasvetov, kako fotografirati avto pred prodajo.

"Zavedati se moramo, da na spletu fotografija ne bo velika kot plakati na steni garaže, ampak bo objavljena majhna fotografija, ki ima glavni namen, da obiskovalca privabi, da nanjo klikne,“ na začetku razloži eden od avtorjev Avtomobilnosti Miha Merljak, ki se veliko ukvarja tudi s fotografijo. Do zdaj je fotografiral že več sto avtomobilov, večinoma v namen objave testov vozil.

Merljak pravi, da ni dovolj, da zgolj parkiramo avtomobil in naredimo fotografijo, ampak moramo poskrbeti, da na fotografiji ni motečih elementov, kot so smetnjaki, drugi avtomobili, ograje, drevesa … "Zato je na splošno lažje, če fotografiramo avtomobil z daljšo goriščno razdaljo. To tudi na splošno avtomobilom bolje ustreza. In vsekakor bodo tudi ti bolje opazni, če jih bomo jasno ločili od ozadja,“ pravi Merljak. Na splošno pa velja, da v oči bolje padejo svetlejše fotografije. Kot smo tudi sami v oddaji Avtomobilnost večkrat ugotovili, rdeči avtomobili na fotografiji izstopajo.

Umazan avto ne bo privlačen

Da naredimo dobro fotografijo, se nam ni treba odpeljati v Triglavski narodni park ali v Portorož ob morje. Z izbiro lokacije je vedno križ. Ni vedno lahko najti prostora, kamor lahko postaviš avtomobil. "Po mojih izkušnjah je v raznih letoviščih in tam, kjer se zdi najbolj idilično posneti fotografijo, po navadi najtežje avto postaviti na mesto, kjer bi posneli fotografijo. Ali potrebuješ posebna dovoljenja ali so postavljene zapornice, da te ne spustijo naprej. Vedno te lahko kdo prepodi,“ pravi sogovornik, ki svetuje, da najdete košček stene ali čistega ozadja, da bo avto izstopal. Najbolj priljubljene lokacije so stare tovarne, opuščene hale, moderne stavbe, lokacije z razgledom in ceste v naravi.

Prvo pravilo, je, da je avtomobil čist, zato ga operite in posesajte. Uporabite nižjo perspektivo, glejte, da v bližini ni drugega avtomobila, bodite pozorni tudi na to, da v laku vozila ne bo vašega odseva. Poskusite se izogniti fotografiranju v času, ko je sonce premočno, saj bo avto vedno delno v senci, zato fotografija ne bo dobra. Zato fotografije poleti, ko je sonce najmočnejše, posnemite zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. S tem boste dodatno poudarili barvo avtomobila in kromane dele.

Notranjost je najlažje posneti iz zadnjega sedeža, hrbtišča sprednjih sedežev tudi nagnemo popolnoma nazaj, da se vidi celotna armaturna plošča. Znebimo se plastenk, ki bi motile fotografijo. Vzpostavite kontakt, da bodo merilniki osvetljeni in zaslon prižgan, tako bo fotografija bolj izstopala.

V eni od preteklih oddaj Avtomobilnost smo se lotili spletnih oglasov za naša vozila. Kaj je najpomembneje, ko fotografiramo svoje vozilo in ga damo na splet, si poglejte v spodnjem videoprispevku.

Gregor Prebil