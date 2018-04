Zakaj so kitajski vlagatelji v avtomobile prišli v Italijo?

Sodelovanje Kitajcev in Italijanov

6. april 2018 ob 06:53

Ženeva

Na avtomobilskem salonu v Ženevi se je med drugimi predstavila tudi nova kitajska znamka električnih avtomobilov Lvchi, ki je pripravila precej radikalno športno limuzino venere, plod znanja izkušenega italijanskega studia IDEA Institute, ki je že pred tem avtomobilski svet presenečalo z neobičajnimi kreacijami.

O tem, kaj jih je vodilo pri odločitvi za sodelovanje s kitajskim podjetjem, nam je povedal kar Domenico Morali, direktor IDEA Institute, ki vodilno funkcijo opravlja tudi pri znamki Lvchi. Naše prvo vprašanje je izhajalo opazke, da se na letošnjem avtomobilskem salonu v Ženevi zdi, kot da smo se vrnili v leta, ko je vsako mesto z znanjem obdelave železa in lesa izdelovalo tudi lastne kočije. Na podoben način se danes zdi, da vsakdo z znanjem elektrotehnike, občutkom za oblikovanje in dobrim investitorjem lahko izdela hiter električni avtomobil imenitnega videza. So kitajski vlagatelji prišli v Torino zato, da bi evropskim podjetjem dali možnost, da jim zagotovijo nekaj, česar sami nimajo?

Zmagovita kombinacija

Morali se s tem ni popolnoma strinjal, ampak v sodelovanju s kitajskim podjetjem vidi zmagovito kombinacijo za oba partnerja. Kitajci potrebujejo nekoga, ki jim bo omogočil hiter zagon proizvodnje in zna to tudi narediti. V IDEA Institute so potrebovali nekaj let, da so zares razumeli, kaj pomeni delati električne avtomobile. Niso hoteli zgolj v obstoječi avtomobil vgraditi elektromotorja, ampak so ga hoteli razviti od začetka in optimizirati njegovo učinkovitost. To je bil tudi glavni razlog, da so denar vložili v razvoj modularne platforme za majhne in srednje avtomobile, pri čemer so se trudili, da so zmanjšali težo komponent in porabo energije, pri tem pa ohranili dobre zmogljivosti.

Platformo so hkrati predstavljali tudi na kitajskem trgu, kjer so naleteli na novo podjetje, ki mu je kitajska vlada odobrila denar za čim hitrejši zagon avtomobilske proizvodnje. IDEA Institute je na trgu že štiri desetletja, zato dobro vedo, kako zasnovati in izdelati avtomobil. Glede na izkušnje z razvojem električne platforme, so tudi vedeli, da lahko hitro zaženejo v proizvodnjo in julija lani so začeli s Kitajci sodelovati pri razvoju avtomobila lvchi venere in v sodelovanju prišli do sklepa, da bodo ustanovili skupno podjetje Lvchi Italy, ki upravlja vse operacije podjetja Lvchi. Trenutno razvijajo venere, ki ga bodo začeli leta 2019 izdelovati v Torinu, hkrati pa razvijajo tudi mestni avtomobil za Kitajsko, ki bo tudi šel v proizvodnjo ob približno istem času. A glavni razlog za sodelovanje je bil v tem, da so v IDEA Institute iskali industrijskega partnerja za uresničitev svojih zamisli, kitajsko podjetje pa je iskalo partnerja, ki bi jim omogočil čim hitrejši zagon proizvodnje.

Nova znamka z novim avtomobilom

Avtomobilske znamke so večinoma potrebovale veliko let, da so se uveljavile in ustalile v avtomobilskem svetu. V kakšnem položaju so oni kot nova znamka s popolnoma novim avtomobilom? Morali je na to vprašanje odgovoril, da so v začetku sodelovanja z Lvchijem izhajali iz zelo jasnega načela: najprej se dokažemo, potem pa se pogajamo. Lani julija so začeli resen razvoj, potem pa so se odločili za nastop v Ženevi. A na salonu niso hoteli nastopiti zgolj z estetsko študijo, idejo z nerealnimi pričakovanji. Odločili so se, da predstavijo avtomobil, ki je že opravil uradne teste. Lvchi venere je zato udobni kabini in lepemu videzu navkljub popoonoma funkcionalen razvojni prototip. Na takšen način morajo nastopati predvsem zato, ker so na trgu popolni novinci, zato morajo biti zanesljivi in tudi drugačni od drugih novih podjetij.

Lychi venere je vsekakor avtomobil, ki bo navduševal tako z zmogljivostmi kot tudi z obliko in zasnovo. Gre za štirisedežni limuzinski kupe s samonosno karoserijo, ki je z izjemo aluminijastih pomožnih okvirjev za pogonski sklop in baterije izdelan iz ogljikovih vlaken. Štirje elektromotorji, ki se napajajo iz litij-ionskih baterij z zmogljivostjo 100 kilovatnih ur, razvijajo skupno moč 740 kilovatov in navor 1.540 njutonmetrov, dovolj, da dobri dve toni težak avtomobil do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,5 sekunde in doseže največjo hitrost 285 kilometrov na uro. Doseg s polnimi baterijami v skladu s ciklusom NEDC znaša 652 kilometrov.

Morali je tudi poudaril, da je na salonu dejansko avtomobil, ki bo šel prihodnje leto v proizvodnjo, a morajo še dokončati normalen razvojni postopek, s čimer je imel v mislih predvsem vzpostavitev proizvodnih postopkov in končanje testov za pasivno varnost. Proizvodnja v Torinu bo predvidoma stekla oktobra 2019, ko bo tudi pripravljena homologacija za manj kot 500 vozil na leto. Lvchi Venere bo prvi štirivratni in štirisedežni avtomobil s karoserijo iz ogljikovih vlaken, ki je sicer tipična za superšportnike, kakršni so paganiji ali koenigseggi, Gre torej za šasijo hitrega zmogljivega avtomobila, a z udobno potniško kabino. Avtomobilu so dali dirkalne sposobnosti, elektronika pa jim je omogočila, da so zagotovili tudi visoko potovalno udobje, zato z lvchijem venere nagovarjajo predvsem voznike, ki se sicer odločajo za avtomobile, kakršna sta porsche panamera ali maserati quattroporte, a pogrešajo električno alternativo. Niso torej tekmeci Tesle, ki se uvršča razred niže, in tudi ne pričakujejo tekmovanja z njeno proizvodnjo, saj bodo predvidoma izdelali največ 500 avtomobilov na leto, torej gotovo ne več kot dva na dan.

Matija Janežič